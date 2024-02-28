Украинские депутаты призвали к запрету Telegram

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva
Комитет Верховной Рады по свободе слова одобрил предложение о запрете мессенджера Telegram на территории Украины, сообщает РИА Новости.
Ранее российское Министерство внутренних дел сообщало, что украинские спецслужбы осуществляют вербовку россиян через Telegram-каналы.
Читайте также:
Дуров анонсировал монетизацию для Telegram-каналов
Сбой по всему миру: как сломался Telegram и почему теперь не нужен VPN
МВД сообщило, что спецслужбы Украины вербуют россиян через Telegram-каналы
Александр Климов