Домашнее насилие и молитвы: почему дети липецкого священника отправились воевать за ВСУ

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Второй западный окружной военный суд рассмотрит дело троих детей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались перейти границу на территории Курской области, чтобы воевать на стороне ВСУ.
«Зарегистрировано дело в отношении Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых», — сказано в карточке дела.
Mатериалы уголовного дела утверждены Главной военной прокуратурой и направлены в военный суд для его дальнейшего рассмотрения по существу.
Братья Ащеуловы обвиняются в покушении на госизмену, на незаконное пересечение границы РФ и участии в деятельности террористической организации.
Отношения в семье священника
В 2014 году правоохранительные органы посетили дом священника и изъяли у него девятерых детей от 3 до 17 лет из-за отсутствия условий для нормального проживания. Через две недели их вернули назад, а семье выделили жилое помещение на время ремонта дома. Суд, признав действия местных органов опеки и попечительства незаконными, отклонил иск об ограничении родительских прав.
Странное поведение семьи священника и непонимание со стороны соседей
По словам главы Озерского сельсовета Любови Батищевой, семья вела себя странно, привлекая тем самым внимание местных жителей. Они отказались от российских паспортов по религиозным соображениям и избегали контактов с властями, не оформляли документы на получение соцпомощи и льгот, накопили долги за коммунальные слуги. Священник заставлял молиться детей до поздней ночи и грубо обращался со своей женой. Опираясь на слова директора школы, Любовь Батищева сказала, что дети часто пропускали школу, а родители запрещали делать им прививки.
В Липецкой епархии сообщали, что Ащеулов был лишен прихода по причине грубого отношения к прихожанам.
Благочинный Тербунского округа и митрополит Никон предлагали священнику помощь и возможность вернуться к служению для обеспечения семьи, однако тот отказывался и при любой попытке переговоров выпускал дворовую собаку.
Арест братьев Ащуловых
Трое сыновей священника, Алексей, Иоанн и Тимофей, были задержаны при попытке перейти госграницу РФ и Украины. Об этом стало известно 14 июня 2024 года. Они планировали воевать на стороне ВСУ.
Во Втором Западном окружном военном суде подтвердили факт поступления уголовного дела братьев Ащеуловых и уточнили, что оно не содержит грифа «секретно» или «совершенно секретно» и будет рассмотрено в открытом режиме. Дата рассмотрения пока не назначена.
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