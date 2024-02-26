Украинские войска обстреляли Донецк ракетами JROF HEF

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В воскресенье, 25 февраля, украинские военные снова применили словацкую ракету с более чем 9 тысячами поражающих элементов при обстреле Киевского района в Донецке, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Противник открыл огонь из РСЗО калибром 122 мм из позиций, расположенных в районе населенного пункта Новгородское, используя ракеты JROF HEF (содержащие 9100 шариков-шрапнель), с дальностью выстрела увеличенной до 40,2 км, которые были произведены в Словакии и переданы странам-членам НАТО», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Представительство также напомнило, что в результате обстрела Киевского района пострадали детский сад № 204 в Донецке, а также многоквартирные и частные жилые дома.
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