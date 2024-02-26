ВСУ за сутки 60 раз обстреляли территорию Белгородской области

Фото: сайт Кремля
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли шесть районов региона 60 раз за прошедшие сутки.
При этом он отметил, что пострадавших нет.
По словам губернатора, 25 февраля украинские военные атаковали пять приграничных районов, выпустив 48 снарядов, в том числе шесть взрывных устройств с дронов. Также были проведены атаки с использованием 11 дронов. Еще один беспилотник сбили в Яковлевском округе, который не граничит с Украиной.
Сводки показывают, что за последнюю неделю общее количество обстрелов снизилось примерно на 7% по сравнению с предыдущей неделей. В то же время использование беспилотников увеличилось с 18% до 21% от общего числа атак.
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По словам губернатора, 25 февраля украинские военные атаковали пять приграничных районов, выпустив 48 снарядов, в том числе шесть взрывных устройств с дронов. Также были проведены атаки с использованием 11 дронов. Еще один беспилотник сбили в Яковлевском округе, который не граничит с Украиной.
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Артем Кузьмин