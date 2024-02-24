ВСУ обстреляли ресторан в Донецке, где проходила свадьба

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке к новому контрнаступлению ВСУ говорит о том, что он неадекватно оценивает состояние и возможности армии. Об этом на своём YouTube-канале сообщил американский полковник в отставке Дэниел Дэвис.