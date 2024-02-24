ВСУ обстреляли ресторан в Донецке, где проходила свадьба

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko
Украинские войска обстреляли ресторан в Донецке, где проходила свадьба. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
В результате обстрела один человек получил осколочное ранение ноги. По словам очевидцев, молодой человек лежал на земле, ему оперативно оказали первую помощь и вызвали скорую.
Сотрудница ресторана рассказала корреспонденту агентства, что в момент прилёта снаряда в заведении находилось около 50-60 человек. В этот момент там праздновали свадьбу, а молодожёны танцевали медленный танец.
Ранее в этот день ВСУ произвели удар по многоквартирному дому в Донецке.
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В результате обстрела один человек получил осколочное ранение ноги. По словам очевидцев, молодой человек лежал на земле, ему оперативно оказали первую помощь и вызвали скорую.
Ранее в этот день ВСУ произвели удар по многоквартирному дому в Донецке.
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Анастасия Чинкова