Украинских мужчин выездных категорий отказываются выпускать за границу

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Мужчин выездных категорий отказываются выпускать из Украины на контрольно-пропускных пунктах. Об этом в своём Telegram-канале пишет издание «Страна».
Отмечается, что на украинско-польской границе теперь запрашивают справку из военкомата у многодетных отцов, волонтёров и инвалидов.
В связи с тем, что практически в каждом автомобиле едут мужчины, процесс пересечения границы происходит медленно, образовываются многокиломметровые очереди.
Также сообщается, что теперь на всех КПП на границе с Польшей работают сотрудники военкоматов, которые сразу вычисляют тех, кто намерен бежать из страны.
Украинские власти пока не прокомментировали ситуацию, которая разворачивается на границе.
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В связи с тем, что практически в каждом автомобиле едут мужчины, процесс пересечения границы происходит медленно, образовываются многокиломметровые очереди.
Украинские власти пока не прокомментировали ситуацию, которая разворачивается на границе.
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Анастасия Чинкова