Украинские пограничники достали из камышей мужчину, пытавшегося пересечь границу

Фото: istock / Bychykhin_Olexandr
На Украине пограничники нашли мужчину, который пытался вброд пересечь реку Кучурган в Одесской области, на границе с Молдавией. Об этом сообщается в телеграм-канале Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).
Как сообщает ведомство, украина заметили с помощью беспилотного летательного аппарата с тепловизором. Гражданин пытался перебросить на другой берег свои вещи, но когда к нему подошли пограничники, мокрый и без верхней одежды украинец попытался спрятаться в камышах.
«Путешественника» напоили горячим чаем и дали сухую одежду, но админпротокола избежать не удалось. Дело направлено в суд», — сказано в сообщении.
Читайте также:
Е1: В Екатеринбурге в заброшенном здании нашли тело мужчины в одних трусах
Алина Юрчак