Порядка 500 солдат ищут российскую ракету, залетевшую из Украины в Польшу

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Порядка 500 польских военных ищут обломки ракеты, залетевшей накануне в воздушное пространство Польши из Украины. Об этом в соцсети X сообщило Минобороны страны.
Отмечается, что к работе привлечены 480 солдат.
Оперативный командующий ВС Польши генерал Мачей Клиш сообщал, что военным не удалось сбить ракету, летевшую со стороны Украины, несмотря на то, что в небе следили за обстановкой несколько военных самолётов. Осуществить перехват не удалось из-за характера маневрирования объекты.
Он добавил, что приблизительное время нахождения ракеты на территории республики составило три минуты, за которые она могла залететь на глубину 40 метров.
При этом Клиш не исключает, что ракета могло пролететь мимо и покинуть воздушное пространство Польши.
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Оперативный командующий ВС Польши генерал Мачей Клиш сообщал, что военным не удалось сбить ракету, летевшую со стороны Украины, несмотря на то, что в небе следили за обстановкой несколько военных самолётов. Осуществить перехват не удалось из-за характера маневрирования объекты.
При этом Клиш не исключает, что ракета могло пролететь мимо и покинуть воздушное пространство Польши.
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Анастасия Чинкова