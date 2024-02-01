Гладков: ПВО сбила две цели в Яковлевском городском округе Белгородской области

Фото: сайт Кремля
Система ПВО сбила две воздушные цели в Яковлевском городском округе Белгородской области, на подлёте к городу Строитель, заявил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Не умея добиться каких-либо успехов в зоне военных действий, киевская администрация всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России. Белгородская область уже давно напоминает настоящий прифронтовой район.
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Артем Путинцев