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Шесть украинских БПЛА перехвачено и уничтожено над Белгородской (4 беспилотника) и Воронежской (2 беспилотника) областями, сообщили в российском Минобороны.
Ранее в пресс-службе российского военного ведомства сообщили, что Дежурные средства противовоздушной обороны России за одну ночь на 1 февраля сбили сразу пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, принадлежащих Вооружённым силам Украины (ВСУ): четыре в Белгородской области и один — в Курской. Перед этим белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО уничтожили две цели на подлете к городу Строитель в Яковлевском городском округе.
А ещё чуть ранее стало известно о том, что сразу два украинских беспилотных летательных аппарата ликвидировали на низких высотах в Кстовском районе Нижегородской области, с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пострадавших и разрушений при этом нет.
Не умея добиться каких-либо успехов в зоне военных действий, киевская администрация всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России.
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А ещё чуть ранее стало известно о том, что сразу два украинских беспилотных летательных аппарата ликвидировали на низких высотах в Кстовском районе Нижегородской области, с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пострадавших и разрушений при этом нет.
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Артем Путинцев