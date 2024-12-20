Артур Бабич (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Немало попутешествовавший по миру украинский блогер Артур Бабич переехал в Россию. По его утверждению, на постоянное место жительства.
Об этом сам блогер рассказал корреспонденту телеграм-канала Mash. По его словам, никуда уезжать он больше не собирается, планирует получить паспорт Российской Федерации и жить-поживать на российских просторах. Потому что здесь благодарная аудитория, легче делать интересный контент.
Бабич покинул Россию после начала специальной военной операции. Жил в Соединённых Штатах, но там как-то не задалось. Пошли жалобы на безденежье и трудности общения с англоязычной аудиторией. Потом блогер отправился в Армению, но и там укорениться не получилось. В итоге заявил: скучаю по России, после чего вернулся, откуда уезжал. После этого на Украине его прозвал предателем, а со стороны оголтелых националистов даже посыпались угрозы.
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