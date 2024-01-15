Посольство Украины в Канаде раскритиковало Бетербиева за его слова о Кадырове

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После защиты трёх чемпионских титулов в бою с Каллумом Смитом, проходившим в Квебеке, российски боксёр Артур Бетербиев, выступавший, кстати, под флагом Канады, высказался в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова. За это с критикой на него обрушились сотрудники украинского посольства в Стране Кленового листа.
Напомним, 14 января россиянин техническим нокаутом в седьмом раунде победил британца Каллума Смита и защитил чемпионские пояса по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг). Это 20-я победа Бетербиева в 20-ти проведённых на профессиональном ринге боях. Все свои поединки он закончил нокаутом.
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