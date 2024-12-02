Украинский флаг висит у входа по адресу стартапа правнучки Чкалова

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В бельгийском городе Левен по адресу стартапа правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой* висит украинский флаг.
Ранее агентство сообщало, что Богданова* является частным предпринимателем и платит в Бельгии налоги. Она имеет право на различную деятельность: от производства мыла и моющих средств до организации мероприятий, книгоиздания и образовательных услуг.
По адресу в предместье Левена, где и зарегистрировано юрлицо Богдановой*, стоит частный двухэтажный кирпичный дом, а рядом красуется украинский флаг, который четко указывает на политическую позицию обитателей дома.
В апреле 2024 года стало известно о возбуждении в отношении правнучки Чкалова уголовного дела по статье о призывах к терроризму. Поводом, в частности, стало интервью Богдановой* журналисту Олегу Кашину**, в котором она призывала к террористической деятельности.
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* Признана террористом и экстремистом в РФ
** Признан иноагентом в РФ
По адресу в предместье Левена, где и зарегистрировано юрлицо Богдановой*, стоит частный двухэтажный кирпичный дом, а рядом красуется украинский флаг, который четко указывает на политическую позицию обитателей дома.
В апреле 2024 года стало известно о возбуждении в отношении правнучки Чкалова уголовного дела по статье о призывах к терроризму. Поводом, в частности, стало интервью Богдановой* журналисту Олегу Кашину**, в котором она призывала к террористической деятельности.
Читайте также:
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Правнучка летчика Чкалова уехала за границу после совершения преступления
* Признана террористом и экстремистом в РФ
** Признан иноагентом в РФ
Элина Позднякова