Украинский флаг висит у входа по адресу стартапа правнучки Чкалова

Работницы сферы секс-услуг пообещали не повышать цены из-за роста курса доллара, так как мужчины в попытках снять стресс всё чаще стали жаловаться на ставку Центробанка и взлетевший курс американской валюты. Об этом пишет Telegram-канал Mash.