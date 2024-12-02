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Украинский флаг висит у входа по адресу стартапа правнучки Чкалова

Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

В бельгийском городе Левен по адресу стартапа правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой* висит украинский флаг.
Ранее агентство сообщало, что Богданова* является частным предпринимателем и платит в Бельгии налоги. Она имеет право на различную деятельность: от производства мыла и моющих средств до организации мероприятий, книгоиздания и образовательных услуг.

По адресу в предместье Левена, где и зарегистрировано юрлицо Богдановой*, стоит частный двухэтажный кирпичный дом, а рядом красуется украинский флаг, который четко указывает на политическую позицию обитателей дома.



В апреле 2024 года стало известно о возбуждении в отношении правнучки Чкалова уголовного дела по статье о призывах к терроризму. Поводом, в частности, стало интервью Богдановой* журналисту Олегу Кашину**, в котором она призывала к террористической деятельности.

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* Признана террористом и экстремистом в РФ
** Признан иноагентом в РФ
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#рф
Дилеры не могут продать автомобили покинувших РФ марок
IZ.RU: Автомобили покинувших РФ марок остаются на складах у дилеров
02 декабря 2024, 07:21

Фото: iStock/Fahroni

На российских складах остаются автомобили 2022 и более раннего года выпуска европейских брендов, которые не покупают россияне. Об этом пишут передают «Известия».
По данным издания, на складах остается примерно 170 машин европейских брендов, еще 150 автомобилей китайского производства и 60, сделанных в Корее. При этом каждый год эти машины только дорожают, несмотря на отсутствие спроса.

Из 170 «европейцев» 140 продают дороже семи миллионов, такие как Mercedes, Volkswagen и британские Land Rover. Притом что некоторые из них выпустили еще в 2020 и 2021 годах, и стоили они тогда намного дешевле.

«Но с уходом некоторых брендов из России полноценно обслужить такие автомобили практически невозможно. Например, одной из сложностей становится обновление программного обеспечения», — рассказала автоэксперт Юлия Милославская.

Сейчас россияне все чаще выбирают автомобили китайского производства. Для их покупки предлагаются выгодные проценты по автокредиту. Кроме того, на сегодняшний день в России их проще обслуживать, чем «европейцев».

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#автоваз
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Синоптик рассказал о погоде в Центральной России
Тишковец: температура в Центральной России зимой будет выше нормы
02 декабря 2024, 01:19

Фото: iStock/LexisJan

Зимние температуры в центральной части России будут на несколько градусов выше нормы. Об этом рассказал ведущий специалист Метеорологического центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.
«В Центральной России сезонная температура воздуха ожидается на два-три градуса теплее климатической нормы. Аномальных отклонений количества осадков не прогнозируется», – отметил он.

Однако, по данным синоптика, снежный покров во второй половине зимы в столичном регионе будет достигать 30-50 сантиметров, а местами – до полуметра.

Несколько дней назад глава центра прогнозирования погоды «Метео» Александр Шувалов заявил, что в начале декабря погода в Москве будет влажной и однообразной, без сильного снегопада.

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#москва
#снегопад
#россия
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Рамзан Кадыров заявил, что будет тамадой на свадьбе блогера Гусейна Гасанова
01 декабря 2024, 18:45

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Рамзан Кадыров заявил, что будет тамадой на свадьбе блогера Гусейна Гасанова. Информация следует из ролика, который блогер опубликовал у себя в блоге.
Гасанов опубликовал видео с Кадыровым. Политик заявил, что будет тамадой на свадьбе блогера в том случае, если тот решит отметить ее в Грозном, а также пригласил всех на торжественное мероприятие.

Сам блогер добавил, что они уже договорились с Кадыровым, и подчеркнул, что свадьба состоится в ближайшее время. Глава Чечни сообщил, что это «уже вполне серьезно».

Кадыров в своем Telegram-канале написал, что вместе с блогером они посетили горы Итум-Калинского района.

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#кадыров
#рф
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Порядок прохождения контроля транспортных средств утвержден Путиным
01 декабря 2024, 17:22

Фото: istockphoto/Zerbor

Порядок весового и габаритного контроля транспортных средств утвердил президент России Владимир Путин. С документом можно знакомиться на сайте официального размещения правовых актов.
Теперь «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» дополнен нормой о том, что хозяева транспортных средств обязуются пройти весовой и габаритный контроль их ТС по первому требованию уполномоченного лица.

Обязанность поможет исключить отказ хозяев ТС от указанной процедуры, когда того потребует Ространснадзор.

Ранее стало известно, кто в России может получать пенсию выше 50 тысяч рублей. Категории граждан назвала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

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#мир
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#владимир путин
#закон
#новости
#транспорт
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Проститутки пообещали не повышать цены на услуги из-за роста курса доллара
01 декабря 2024, 15:20

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Работницы сферы секс-услуг пообещали не повышать цены из-за роста курса доллара, так как мужчины в попытках снять стресс всё чаще стали жаловаться на ставку Центробанка и взлетевший курс американской валюты. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Со слов топ-проституток, за последние дни спрос на их услуги вырос на 20%. Однако вместо прелюдий клиенты чаще говорят об экономической ситуации в мире. По словам психолога Ийи Лемман, сегодня услуги проституток обозначают не веселье и отдых, а, скорее, один из способов снять стресс.

«Девушки не хотят повышать стоимость услуги, потому что растёт и спрос. Плюсом — ставка на щедрость клиентов, которые всегда могут накинуть сверху или округлить сумму», — пояснила специалист.

Однако есть и такие работницы, которые наоборот стали серьезно завышать цены. По их мнению, им не будут оставлять чаевые, что напрямую влияет на их заработок. Среди тех и других есть и особо продуманные — некоторые представительницы древнейшей профессии ежедневно сохраняют курс доллара и требуют утверждаться по иностранной валюте, но платить и переводить рублём.

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В России ответили, кто в стране может претендовать на пенсию выше 50 тыс. руб
Пенсию выше 50 тыс. руб. в России могут получать работающие вбелую россияне
01 декабря 2024, 13:58

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Максимальный размер пенсии в стране неограничен, а значит, россияне могут получать выплаты свыше 50 тысяч рублей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Она уточнила, что речь идет, в частности, о космонавтах, ветеранах боевых действий, Героях России, а также об инвалидах ВОВ и ее участниках. У данных категорий есть военная и страховая пенсии, сказала собеседница.

Однако это еще не все. Бессараб подчеркнула, что большая пенсия ждет тех, за кого работодатель делал большие взносы в течение всей трудовой деятельности.

«Нужно быть уверенным, что вы всю жизнь работали вбелую и получали заработную плату хотя бы выше среднего сейчас. Вообще, сейчас каждый может зайти в личный кабинет и посчитать, какая у него пенсия сформирована и сколько ему еще работать, грубо говоря, до 50», — добавила Бессараб.
Парламентарий заключила, что те, кто создал на старость финансовую подушку при помощи негосударственных фондов, тоже могут не беспокоиться.

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#мир
#россия
#россияне
#пенсии
#новости
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Назван размер не облагаемого налогом дохода по вкладам за 2024 год
Не облагаемая налогом сумма по вкладам за 2024 год составит 210 тысяч рублей
01 декабря 2024, 13:19

Фото: istockphoto/kostya6969

Сумма дохода в 210 тысяч рублей по банковским вкладам за 2024 год не станет облагаться налогом, пишет РИА Новости.
Закон о налогообложении процентов по вкладам ввели с 2021 года, но первый раз россияне платили в этом году за 2023 год. Налогообложение касается не самого вклада, а превышающей необлагаемую сумму части дохода с него.

Налоговики рассчитают налог самостоятельно. Подавать декларации тоже не нужно, поскольку до начала февраля данные о выплаченных процентах будут переданы в налоговую самими финансовыми организациями.

Уплата налога должна быть произведена не позже 1 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, какие новые законы и нормы действуют в РФ с 1 декабря.

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Под пытками не назвала даже имени: как юная Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, получившей звание Героя СССР
01 декабря 2024, 13:06

Зоя Космодемьянская (Фото: histrf.ru)

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Праздник был возрождён на основе российской исторической традиции чествования кавалеров Ордена Святого Георгия, учреждённого 9 декабря 1769 года. В качестве высшей военной награды этот орден был восстановлен указом президента России 8 августа 2000-го.

«Радио 1» продолжает цикл программ, посвящённый героям прошлого и настоящего. Сегодня речь пройдёт о красноармейце диверсионной бригады Великой Отечественной Войны, герое Советского Союза Зое Космодемьянской.

В конце октября 1941 года девушка добровольцем вступила в Красную Армию и после обучения была зачислена в разведывательно-диверсионную часть штаба Западного фронта. Вскоре группе Зои Космодемьянской было дано задание сжечь в тылу противника 10 населенных пунктов в Подмосковье. В районе деревни Головково разведчики попали в засаду и из группы осталось несколько человек, в том числе Зоя Космодемьянская. Оставшимися бойцами принято решение выполнять приказ.

Космодемьянская подожгла три дома. В одном из них находился узел связи, в других расположились немцы, ожидавшие отправки на фронт. От ее рук погибли также 20 лошадей, предназначенных для фронта. Вечером 28 ноября, при попытке поджечь сарай, девушка была схвачена. Под пытками и издевательствами немцев Зоя Космодемьянская не выдала никого из своих товарищей, не сказала номер части и не дала никаких других сведений, составлявших в то время военную тайну. Девушкой не было названо даже свое имя, немцам она сказала, что ее зовут Татьяной.

Фото: histrf.ru

За отказ давать показания 29 ноября Зоя Космодемьянская была повешена немцами по площади деревни Петрищево. Только 1 января 1942 года тело юной девушки было предано земле за околицей деревни. В 1942 году Космодемьянская была перезахоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Зоя Космодемьянская — это первая женщина, получившая в годы Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза посмертно. В том же году была посмертно награждена орденом Ленина. Сейчас на месте смерти девушки открыт Музейный комплекс памяти героя советского союза Зои Космодемьянской посвященный контрнаступлению советских войск в Битве под Москвой.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

«Это музей действительно юного героя, девушки. Я хочу позвать всех, кто еще здесь не был. Это уникальный музей, по сути, потому что он не похож ни на один военно-патриотический музей. Он совершенно новый, он построен по другим принципам, здесь интересно как самым маленьким, так и самым взрослым людям. Здесь история переплетается с современностью, абсолютно разные настроены мостики между прошлым, настоящим и будущим. У нас очень много программ не только про прошлое, но и про будущее. Великолепная территория. Это то самое место, где Зоя совершила свой подвиг. И несмотря на трагичность этого места, это очень аутентичное и красивое место в Московской области», — рассказывает в интервью «Радио 1» руководитель музея Марина Роменская.

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#статьи
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В России действуют новые законы с 1 декабря
Запрет пропаганды чайлдфри и ограничения для мигрантов вступили в силу в России
01 декабря 2024, 11:14

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

Новые нормы и законы работают в России с 1 декабря, говорится в постановлении кабмина. Так, безвизовые иностранцы, въезжающие в РФ, обязаны предоставлять биометрию. Для начала это коснется пересекающих границу мигрантов в столичных аэропортах, а также на автомобильном пункте Маштаково под Оренбургом.
Кроме того, в РФ запрещена информация о том, как создавать VPN-сервисы. А в грядущую среду, 4 декабря, начнет действовать запрет пропаганды чайлдфри.

В 2025 году россиянам предстоит уплатить налог с доходов на вкладах. Что касается пенсий, повышение ждет тех, кто отметил в ноябре 80-летие.

Ранее россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в мессенджерах.

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