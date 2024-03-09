Фото: iStock/IherPhoto
Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос считает, что украинская разведка плохо справляется со своими задачами.
В эфире YouTube-канала «Прямой», обсуждая ситуацию вокруг Авдеевки, он отметил недоработки в анализе вражеских возможностей и в обеспечении боеприпасами.
Кривонос также подчеркнул, что фортификационные сооружения ВСУ в этом районе вызывают сомнения, указав на недостаточное внимание к состоянию укреплений со стороны киевского генералитета, несмотря на предупреждения военных аналитиков.
В начале марта газета The New York Times сообщила о слабой обороне ВСУ, которая способствует продвижению российских войск после освобождения Авдеевки. Журналисты отметили простоту линий окопов и недостаток дополнительных укреплений, способных замедлить танки и защитить стратегические объекты.
Читайте также:
В России подтвердили уничтожение секретного объекта ВСУ
Рогов: российские военные отбили несколько атак ВСУ в районе села Работино
Названо оружие, которое спасло ростовчан от массовой атаки дронов ВСУ
Кривонос также подчеркнул, что фортификационные сооружения ВСУ в этом районе вызывают сомнения, указав на недостаточное внимание к состоянию укреплений со стороны киевского генералитета, несмотря на предупреждения военных аналитиков.
Читайте также:
В России подтвердили уничтожение секретного объекта ВСУ
Рогов: российские военные отбили несколько атак ВСУ в районе села Работино
Названо оружие, которое спасло ростовчан от массовой атаки дронов ВСУ
Артем Кузьмин