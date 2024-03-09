В России подтвердили уничтожение секретного объекта ВСУ

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ВС РФ уничтожили центр спутниковой и радиотехнической разведки ВСУ «Овидиополь-2». Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар по центру разведки «Овидиополь-2». Объект спонсировался и курировался силами НАТО. Полученные в ходе разведки данные, направлялись ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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