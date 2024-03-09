Рогов: российские военные отбили несколько атак ВСУ в районе села Работино

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ВС РФ отбили несколько атак ВСУ в районе Работино на Запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет ТАСС.
По его словам, атаки противника не прекращаются. Основная проблема, с которой сталкиваются российские силы – это дроны ВСУ. Кроме того, противник стягивает дополнительные резервы под Работино. Скопление дополнительных сил также зафиксировано в Малой Токмачке.
О последних событиях в зоне проведения СВО, читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова