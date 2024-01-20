В Госдуме раскритиковали идею ставить на учёт украинцев с гражданством России

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Ставить на учёт людей, исходя из их национального признака, недопустимо. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.
Синельщиков подчеркнул, что постановка на учёт не должна зависеть от национального признака. Если человек совершил правонарушение и склонен в дальнейшем повторять свои противоправные поступки, он будет поставлен на учёт, вне зависимости от национальности.
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