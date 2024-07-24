Украинский подросток переправлял уклонистов через Тису за границу

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На Украине 14-летний подросток помогал переправиться через Тису за молдавскую границу соотечественникам, скрывающимся от мобилизации. Об этом сообщили в украинской Госпогранслужбе.
В сообщении указано, что пограничный наряд задержал возле Тисы группу из четырёх мужчин призывного возраста, пытавшихся пересечь границу с Молдавией. Проводником у них был 14-летний подросток. За противозаконную переправу через реку нарушители заплатят штрафы в размере от 4 до 6 тысяч долларов. Несовершеннолетний сопровождающий оштрафован на одну тысячу долларов.
Поток уклонистов, пытающихся покинуть Украину, в последнее время заметно вырос, особенно после принятия нового закона о мобилизации. Люди понимают, что ситуация на фронте и в стране становится всё хуже, и отсидеться в стороне уже не удастся.
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Александр Бойцов