Украинский берег пограничной реки Тисы обнесли колючей проволокой

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Забор из колючей проволоки возведен на украинском берегу пограничной реки Тисы. Об этом информирует издание «Страна».
Ролик, который опубликовал источник, видны проволочные заграждения на обочине дороги вдоль зарослей у берега реки. Примечательно, что накануне Госпогранслужба Украины сообщила о задержании четырех мужчин, которые на надувных кругах пытались по реке Тиса сбежать в другую страну.
Напомним, в прошлом месяце количество погибших уклонистов, найденных в реке Тиса на границе с Румынией, достигло тридцати пяти. Военнообязанные пытаются сбежать из страны через «реку смерти» от массового призыва в ряды ВСУ. На Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Екатерина Коршунова