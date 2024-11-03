Константинополь намерен вмешаться в церковный раскол на Украине

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Киевские власти стремятся к полному уничтожению Украинской православной церкви (УПЦ), однако в ситуацию решил вмешаться Константинопольский патриархат. Об этом сообщается в материале РИА Новости.
Отмечается, что после жестокого захвата главного собора УПЦ в Черкассах, Константинопольский патриархат провёл заседание синода, на которое был приглашён глава МИД УКраины Андрей Сибига. Синод попросил украинскую делегацию передать лидеру раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), что патриарх Константинопольский Варфоломей не доволен методами и результатами его работы.
Напомним, что 17 октября сторонники ПЦУ захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в городе Черкассы. В результате атаки пострадали 26 человек, включая митрополита Феодосия, который получил серьёзные ранения.
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Анастасия Чинкова