Зеленский заявил, что без помощи США Киев уступит территории России

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На встрече с конгрессменами в США Зеленский заявил, что Украина не намерена прекращать борьбу. Однако он признал, что без американской помощи Киев неизбежно ждут территориальные потери.
Президент США Джо Байден во время совместной с Зеленским пресс-конференции указал на то, что администрация Белого дома быстрыми темпами приближается к ситуации, когда у неё не будет возможности направлять помощь Киеву, так как Конгресс никак не может одобрить выделение дополнительных бюджетных ассигнований для Украины.
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