Украинцев призывного возраста оставили без консульских услуг

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Украинских мужчин призывного возраста лишили консульских услуг за рубежом. МИД Украины потребовал от своих заграничных дипломатических учреждений остановить все консульские действия в отношении призывников. Об этом информирует украинское издание «Зеркало недели».
В документе, который подписан первым заместителем министра Андреем Сибигой, указано, что с 23 апреля зарубежные дипломатические учреждения «временно приостанавливают» совершение консульских действий в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.
Единственное исключение — оформление удостоверений личности для возвращения на родину.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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Единственное исключение — оформление удостоверений личности для возвращения на родину.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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Алина Юрчак