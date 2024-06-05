Украинцев призвали готовиться «к жизни в холоде и темноте»

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Украине следует готовиться «к жизни в холоде и темноте», поскольку зимой жители большую часть суток будут находиться без света. Об этом пишет издание Financial Times.
В субботу власти Украины сообщили об ударах ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры в четырёх областях страны. В результате две гидроэлектростанции, по данным «Укргидроэнерго», получили критические повреждения.
Неназванный украинский чиновник после произошедшего призвал граждан готовиться «к жизни в холоде и темноте».
Другой источник газеты заявил, что такие аварийные отключения электричества стали «новой нормой». А один из чиновников правительства Украины подчеркнул, что к зиме жители страны будут проводить без света большую часть суток.
Руководитель отдела исследований в области энергетики и климата Киевской школы экономики Борис Додонов заявил, что ожидается повышение тарифов в связи с произошедшими разрушениями аппаратуры. Если не принять никаких мер, утверждает эксперт, к январю украинцы смогут получать электроэнергию только от двух до четырёх часов в сутки.
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Неназванный украинский чиновник после произошедшего призвал граждан готовиться «к жизни в холоде и темноте».
Другой источник газеты заявил, что такие аварийные отключения электричества стали «новой нормой». А один из чиновников правительства Украины подчеркнул, что к зиме жители страны будут проводить без света большую часть суток.
Руководитель отдела исследований в области энергетики и климата Киевской школы экономики Борис Додонов заявил, что ожидается повышение тарифов в связи с произошедшими разрушениями аппаратуры. Если не принять никаких мер, утверждает эксперт, к январю украинцы смогут получать электроэнергию только от двух до четырёх часов в сутки.
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Анастасия Чинкова