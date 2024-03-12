Украинцы активно переписывают авто на жён, боясь санкций за уклонение от призыва

Фото: iStock/Domepitipat
Украинские мужчины в два раза чаще стали переписывать автомобили на жён, опасаясь санкций за уклонение от призыва. Об этом пишет издание «Страна».
Издание отмечает, что такой рост числа договоров дарения связан с тем, что мужчины переписывают свои автомобили на жён из-за указанного в законопроекте об ужесточении мобилизации предложения об ограничении прав уклонистов в распоряжении имуществом и управлении автомобилями.
Читайте также:
«Страна.ua»: Киевлянам начали выплачивать по 30 тысяч гривен за мобилизацию
На Украине планируют привязать отсрочку от мобилизации к зарплате
Министр юстиции: В Раду скоро внесут законопроект о мобилизации заключенных
Анастасия Чинкова