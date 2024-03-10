Министр юстиции: В Раду скоро внесут законопроект о мобилизации заключенных

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На следующей неделе в Верховную Раду Украины внесут законопроект о мобилизации осужденных и заключенных, сообщил министр юстиции страны Денис Малюська. Его слова передает «Страна.ua».
По мнению Малюськи, законопроект зарегистрируют на следующей неделе, а на ближайшем заседании Рады его рассмотрят в первом и втором чтениях. Это будет весной, не позже, полагает министр.
По его словам, тысячи заключенных и осужденных готовы стать военнослужащими. Сейчас эти категории граждан не подпадают под мобилизацию, даже если уже вышли на свободу. При этом, согласно новому законопроекту, не попадут под мобилизацию те, кто нарушал военную дисциплину, совершил преступления во время исполнения воинского долга или против государства. Из таких военных, мозможно, будут формировать отдельные отряды, добавил Малюська.
Ранее он сообщил, что на фронт могут отправить осужденных за коррупционные преступления или за нарушение ПДД. По его словам, речь идет по меньшей мере о 50 тыс. человек.
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По его словам, тысячи заключенных и осужденных готовы стать военнослужащими. Сейчас эти категории граждан не подпадают под мобилизацию, даже если уже вышли на свободу. При этом, согласно новому законопроекту, не попадут под мобилизацию те, кто нарушал военную дисциплину, совершил преступления во время исполнения воинского долга или против государства. Из таких военных, мозможно, будут формировать отдельные отряды, добавил Малюська.
Ранее он сообщил, что на фронт могут отправить осужденных за коррупционные преступления или за нарушение ПДД. По его словам, речь идет по меньшей мере о 50 тыс. человек.
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Ювелина Бернст