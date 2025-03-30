Украинцы массово распродают в Интернете гуманитарную и военную помощь

Глава Подольска Григорий Артамонов встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Они обсудили ключевые направления работы на текущий год.

В планах властей городского округа масштабные проекты в самых разных сферах: развитие системы водоснабжения, строительство новых школ и детских садов, благоустройство дворов и общественных пространств, улучшение транспортной инфраструктуры.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск



«Работа предстоит серьёзная. Решение каждой из этих задач, безусловно, скажется на повышении качества жизни наших жителей. Будем последовательно двигаться вперёд — с фокусированием внимания на результат и реальные потребности людей», — сказал Артамонов.

В округе в текущем году модернизируют две котельные, расширят дорогу в Дубровицах, откроют реанимационное отделение в областной больнице, благоустроят ряд общественных пространств.





Руководитель администрации Подольска сообщил, что в нынешнем году в сфере теплоснабжения запланировано провести 28 мероприятий по капитальному ремонту. По семи из них ремонтные и строительно-монтажные работы начались досрочно — это микрорайоны Парковый, Шепчинки и Климовск. Все 28 контрактов с подрядчиками уже заключены. Они предусматривают обязательное благоустройство территорий, на которых будут проводиться работы. На каждом участке работ устанавливают специальные стенды для информирования жителей во время выездных администраций.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск



Также главы округа и области обсудили обеспечение жителей муниципального образования качественной водой. В Подольске планируется построить комплекс сооружений водоподготовки Деснинского ВЗУ вблизи деревни Армазово. Его производительность составит 46 тысяч кубометров в сутки, он снабжает чистой водой 220 тысяч жителей, а это более половины населения округа.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск



В 2025 году будут проведены подготовительные мероприятия, частично приобретено новое оборудование. Основной этап работ запланирован на 2026 год, а завершат проект в первом квартале 2027-го. Помимо этого, в текущем году модернизируют три больших участка водовода. Готовится также проектная документацию по строительству ливневых канализаций, которые пока есть не в каждом районе городского округа.