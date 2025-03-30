Украинцы массово распродают в Интернете гуманитарную и военную помощь

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Украинцы массово распродают через Интернет иностранную гуманитарную и военную помощь. На продажу предлагаются даже каски, военная форма и сухие пайки.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию, полученную на основе анализа социальных сетей. Например, на специализированном сайте предлагается приобрести американские, шведские, норвежские, французские, канадские и польские сухие пайки. Причём некоторые предлагают в единственном экземпляре в качестве «сувенира с военных учений». Зато кое-кто готов поставить целые партии сухпайков и даже под заказ.
Кроме того, на сайте можно приобрести иностранную форму, спальные мешки, противогазы, шлемы, раскладные кровати, складные печки, офицерскую канцелярию и даже литературу стран НАТО.
Продавцы подтверждают оригинальность происхождения предлагаемых изделий фотографиями специальных маркировок и номерными бирками. Кроме военного снаряжения, украинцы распродают и гуманитарную помощь европейских стран, например, подгузники, причём как одноразовые, так и многоразовые.
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Кроме того, на сайте можно приобрести иностранную форму, спальные мешки, противогазы, шлемы, раскладные кровати, складные печки, офицерскую канцелярию и даже литературу стран НАТО.
Продавцы подтверждают оригинальность происхождения предлагаемых изделий фотографиями специальных маркировок и номерными бирками. Кроме военного снаряжения, украинцы распродают и гуманитарную помощь европейских стран, например, подгузники, причём как одноразовые, так и многоразовые.
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Александр Бойцов