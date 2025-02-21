В российских маркетплейсах продают одежду с символикой ВСУ

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В российских маркетплейсах нашли одежду, на которой есть символика украинских вооруженных сил. Об этом рассказал военкор Даниил Безсонов.
«На российских торговых площадках «Озон» и «Яндекс Маркет» продаются спортивные костюмы с символикой украинских силовых структур», — пишет военкор в своем telegram-канале.
Безсонов отметил, что пользователям предлагают купить одежду с символиками Главного управления разведки (ГУР) и Сил специальных операций (ССО) украинской армии. К тому же производители продают футболки и шорты с принтами Ukranian army («Украинская армия»). На почве этого военкор обвинил российские бренды в халатности и безразличии.
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