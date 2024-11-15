Украинцам начали продавать «оберег» от мобилизации

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Украинцам продают бланки повесток с печатями, которые помогают избежать принудительной мобилизации при встрече с патрулем. Как сообщает УНИАН, об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.
Она пояснила, что граждане получают в военкомате бланк с печатью и подписью, вносят в него данные и показывают патрулю, а также сообщают о заранее запланированном визите в военкомат.
Она пояснил, что такой «оберег» обойдется примерно в 1000 гривен (около 2,4 тысячи рублей).
Ранее пленный украинский военнослужащий Даниил Тарасевич сообщил о всеобщей мобилизации.
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«Когда вас, например, где-то останавливают, вы вписали свои данные, вписали дату и говорите: "Вот, у меня есть повестка, я иду по повестке завтра"», – сообщила Скороход.
Она пояснил, что такой «оберег» обойдется примерно в 1000 гривен (около 2,4 тысячи рублей).
Ранее пленный украинский военнослужащий Даниил Тарасевич сообщил о всеобщей мобилизации.
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Александр Климов