Макрон на переговорах с Зеленским объявил о выделении Киеву дополнительной военной помощи

Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)
Франция готова выделить Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон во время переговоров с Владимиром Зеленским.
Макрон подчеркнул, что Франция решила предоставить Киеву дополнительную военную помощь в размере двух миллиардов евро.
В среду, 26 марта, Зеленский прибыл в Париж, где встретился с Макроном. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Также сообщалось, что Австрия оказала Украине финансовую помощь в 12,1 миллиона евро, которые передаются в том числе для разминирования территорий. Это позволит возобновить поставки зерна из страны.
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В среду, 26 марта, Зеленский прибыл в Париж, где встретился с Макроном. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Также сообщалось, что Австрия оказала Украине финансовую помощь в 12,1 миллиона евро, которые передаются в том числе для разминирования территорий. Это позволит возобновить поставки зерна из страны.
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Анастасия Чинкова