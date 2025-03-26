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Макрон на переговорах с Зеленским объявил о выделении Киеву дополнительной военной помощи

Макрон: Франция выделит дополнительные два миллиарда евро Украине
Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Франция готова выделить Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон во время переговоров с Владимиром Зеленским.
Макрон подчеркнул, что Франция решила предоставить Киеву дополнительную военную помощь в размере двух миллиардов евро.

В среду, 26 марта, Зеленский прибыл в Париж, где встретился с Макроном. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

Также сообщалось, что Австрия оказала Украине финансовую помощь в 12,1 миллиона евро, которые передаются в том числе для разминирования территорий. Это позволит возобновить поставки зерна из страны.

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Вопрос об алкоголизме главы Пентагона возмутил директора ЦРУ
NYT: вопрос об алкоголизме главы Пентагона Хегсета возмутил главу ЦРУ Рэтклиффа
26 марта 2025, 19:45

Фото: iStock/icholakov

Вопрос о возможном алкоголизме главы Пентагона Пита Хегсета из-за скандала вокруг группового чата в мессенджере Signal, в который случайно добавили журналиста Джеффри Голдберга, возмутил главу ЦРУ Джона Рэтклиффа. Об этом сообщает издание The New York Times.
Речь идёт о перепалке, которая произошла между Рэтклиффом и членом Палаты представителей США Джимми Гомесом, который во время обсуждения военных операций поинтересовался, не был ли министр обороны уличён в чрезмерном употреблении алкоголя.

После этого директор ЦРУ был вызван в Конгресс на слушания, поскольку являлся участником диалога.

Рэтклифф подчеркнул, что линия допроса является оскорбительной, а на вопрос об алкоголизме министра ответил отрицательно.

Напомним также, что 22 января бывшая невестка Хегсета Даниэль обвинила его в насилии в отношении второй супруги и алкоголизме. Такое заявление она сделала в ходе слушаний об утверждении на должность главы Пентагона. Пит Хегсет в ответ пообещал исправить своё поведение и решить проблему зависимости.

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#сша
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Bloomberg: Трампу придётся либо давить на Россию, либо пойти на уступки Путину
26 марта 2025, 19:44

Фото: istockphoto/sb2010

Президенту США Дональду Трампу придётся начать оказывать давление на Россию. Или же он будет вынужден пойти на существенные уступки Москве для завершения вооружённого конфликта на Украине.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что Кремль намеревается продолжить обсуждения и снизить переговорные рамки, чтобы вынудить США отступить.

«Американскому лидеру придется сделать выбор: он может начать оказывать давление на Москву или пойти на существенные уступки Путину», — пишут авторы статьи.

Это необходимо ему для того, чтобы уложиться в установленный им самим срок прекращения боевых действий на Украине, передаёт агентство слова европейских дипломатов.

Источники издания также отмечают, что обещание Трампа завершить вооружённое противостояние на Украине в кратчайшие сроки говорит о его «мастерстве переговорщика», но в данном случае его слова могут «обернуться против него самого».

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«Трамп был в ярости»: раскрыта истинная реакция лидера США на «слив» переписки своих советников
Politico: Трамп разозлился из-за наличия номера главреда The Atlantic у Уолтца
26 марта 2025, 19:08

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп разозлился не из-за утечки информации из чата, где американские чиновники обсуждали нанесение ударов по Йемену, а из-за наличия у его советника по нацбезопасности Майка Уолтца номера главреда журнала The Atlantic. Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.
«Президент был в ярости из-за того, что Уолтц мог быть таким глупым», — привозит издание слова американского чиновника.

По словам других источников, некоторые представители команды Трампа думают, что именно Уолтц передал информацию главреду The Atlantic. Сам Трамп уже разговаривал с ним на эту тему несколько раз.

По мнению автора статьи, отношения Уолтца с ближайшим окружением главы Белого дома испортились.

«Если дать головам полететь прямо сейчас, это может создать плохой прецедент. Но это не означает, что не наступит день, когда его терпение (Трампа – ред.) иссякнет», — подчеркнул еще один чиновник, знакомый с ситуацией.

Напомним, скандал произошел после информации редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга, которого якобы случайно добавили в групповой чат, где сотрудники администрации президента обсуждали удары йеменским хуситам.

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В Европе недовольны частными визитами Сийярто в Москву
Bloomberg: страны ЕС удивились частым визитам главы МИД Венгрии Сийярто в РФ
26 марта 2025, 17:53

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Чиновники европейских стран удивлены частым визитам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто в Россию. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Он был в России как минимум 13 раз с начала (конфликта на Украине — ред.), который начался три года назад. Такая частота удивила некоторых европейских чиновников», — говорится в статье.

В материале отмечается, что даже главы министерств иностранных дел ближайших союзников Москвы не ездят туда так часто.

По словам автора, Сийярто является лицом пророссийской политики Венгрии, что не нравится другим членам ЕС.

В среду министр иностранных дел Венгрии заявил, что поедет в Москву для обсуждения мер по урегулированию украинского конфликта, а также укрепления двустороннего сотрудничества с Россией.

По словам Сийярто, Будапешт и Москва планируют сотрудничать в сферах сельского хозяйства и фармацевтической промышленности, то есть в тех, которые не затронуты санкциями.

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Движение «Здоровое Отечество» запускает в Серпухове спортивные тренировки
26 марта 2025, 15:54

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Жители Серпухова могут принять участие в бесплатных пробежках и занятиях спортом на свежем воздухе, которые организует Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Цель проекта – популяризация здорового образа жизни, укрепление физического и морального здоровья жителей города, создание активного сообщества.
«Здоровье нации начинается со здоровья каждого гражданина. Мы предоставляем отличную возможность укрепить здоровье, даже если вы никогда ранее не занимались спортом. Наши опытные инструкторы помогут сделать первые шаги и почувствовать уверенность в своих силах», – отметил руководишь патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников.
Занятия будут проходить каждую неделю. Локации тренировок будут меняться, чтобы участники могли познакомиться с разными живописными уголками Серпухова.

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