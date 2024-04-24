Украинцы послали сотрудников польского МФЦ за отказ выдавать им документы

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Граждане Украины устроили скандал в госпредприятии «Документ» в Польше. Об этом в своём Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что украинцы поругались с сотрудниками, отказавшимися обслуживать мужчин призывного возраста. Ранее МИД Украины приняло соответствующее решение, запрещающее оказание консульских услуг этой категории граждан.
На опубликованных кадрах видно, как несколько десятков человек в грубой форме высказывают о решении украинских властей.
Один из присутствующих выразил недовольство работой госпредприятия. По его словам, он заплатил за услугу, после чего ему отказались выдавать документы. При этом заранее его никто не предупредил о действующем запрете.
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На опубликованных кадрах видно, как несколько десятков человек в грубой форме высказывают о решении украинских властей.
Один из присутствующих выразил недовольство работой госпредприятия. По его словам, он заплатил за услугу, после чего ему отказались выдавать документы. При этом заранее его никто не предупредил о действующем запрете.
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Анастасия Чинкова