Украинцы послали сотрудников польского МФЦ за отказ выдавать им документы

Turkish Airlines сформировали официальный ответ российским ведомствам, почему не пускают россиян в Мексику и разворачивают их в Стамбуле. Представители авиакомпании рассказали, что не хотят оплачивать туристам из РФ обратные билеты в случае депортации из страны. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.