Экс-спикер Рады Разумков: украинцы не простят Зеленскому закон о мобилизации

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков написал в своем Telegram-канале, что украинцы не простят президенту Украины Владимиру Зеленскому закон о мобилизации.
По мнению Разумкова, после принятия нового закона о мобилизации, украинский народ станет для Зеленского приговором. Экс-спикер Рады подчеркнул, что нельзя играть жизнями людей.
Разумков отметил, что из законопроекта о мобилизации убрали пункты про демобилизацию и ротацию, что означает, что «возможности увидеть родных и близких, а также отдохнуть» у солдат ВСУ больше не будет.
Ранее из-за нового мобилизационного проекта ВСУ в эфире украинского телеканала произошел скандал между экс-замминистра обороны Украины Анной Маляр и женой военнослужащего Ириной Совсун. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Украинский политик призвал бойца ВСУ к оральному акту со своей собакой
Сырский раскрыл истинное положение дел на фронте
NBC: наступление ВС РФ и проблемы с помощью от США приближают поражение Украины
Разумков отметил, что из законопроекта о мобилизации убрали пункты про демобилизацию и ротацию, что означает, что «возможности увидеть родных и близких, а также отдохнуть» у солдат ВСУ больше не будет.
Ранее из-за нового мобилизационного проекта ВСУ в эфире украинского телеканала произошел скандал между экс-замминистра обороны Украины Анной Маляр и женой военнослужащего Ириной Совсун. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Украинский политик призвал бойца ВСУ к оральному акту со своей собакой
Сырский раскрыл истинное положение дел на фронте
NBC: наступление ВС РФ и проблемы с помощью от США приближают поражение Украины
Екатерина Коршунова