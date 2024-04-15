В Варшаве украинцы подрались в очереди за загранпаспортом

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В Варшаве два украинца подрались в очереди за получением заграничных паспортов, пишет «Страна.ua».
Предполагаемой причиной конфликта стала попытка одного из них прорваться к стойке без очереди. Полиция прибыла на место происшествия. В результате столкновения живая очередь была отменена, и теперь к обработке документов допускаются только те, кто заранее записался онлайн.
По словам очевидца, утром длина живой очереди достигала 300 человек.
Украинские мужчины, проживающие в Польше, стремятся получить новый заграничный паспорт до вступления в силу нового украинского закона о мобилизации, согласно которому консульские услуги не будут предоставляться тем, кто не встал на воинский учет.
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По словам очевидца, утром длина живой очереди достигала 300 человек.
Украинские мужчины, проживающие в Польше, стремятся получить новый заграничный паспорт до вступления в силу нового украинского закона о мобилизации, согласно которому консульские услуги не будут предоставляться тем, кто не встал на воинский учет.
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Артем Кузьмин