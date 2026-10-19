Украинцы стали чаще уезжать из Польши
Украинцы все чаще переезжают из Польши в другие страны Европы. Об этом сообщает издание Myśl Polska.
По данным Евростата, на конец августа в Польше под временной защитой в связи ситуацией на Украине находились 939 395 человек, что на 13 665 меньше, чем месяцем ранее. Одновременно число получивших защиту увеличилось на 4330 в Германии, на 3440 в Румынии и на 3135 в Чехии. Всего в ЕС под защитой находились порядка 4,43 миллиона человек.
Подобная тенденция наблюдается несколько месяцев. Так, в мае число украинцев, находящихся под временной защитой в Польше, снизилось на 3750 человек, в июне — на 6335, в июле — на 8110. За три месяца показатель упал на 18 195 человек. При этом, как отмечается в статье, с каждым месяцем украинцев, покидающих страну, становится больше. Уменьшение числа людей в польских реестрах не обязательно означает, что ровно столько же эмигрировало. Это связано с тем, что на статистику также влияют изменения статуса проживания и административные процедуры.
В материале приводятся слова украинцев, которые все больше недовольны своим положением в Польше и рассматривают переезд. Среди возмущений — растущая социальная напряженность, чувство отчуждения и разочарование отношением поляков к приезжим.
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