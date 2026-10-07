Украинцы пытались вывезти мигрантов в Швецию из одной прибалтийской страны
В Эстонии задержали двух граждан Украины, которых подозревают в попытке вывезти в Швецию троих нелегальных мигрантов из Африки. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на прокуратуру.
Инцидент произошел 4 октября в Палдиски. Пограничники остановили автомобиль Audi, следовавший из Северного порта города в направлении Швеции. В багажнике машины под одеялом обнаружили троих мужчин из Эритреи и Эфиопии. При них не было документов, подтверждающих законность пребывания в Эстонии.
За рулем автомобиля находился 20-летний гражданин Украины с видом на жительство в Швеции. Его водительское удостоверение оказалось поддельным. Вторым задержанным стал 19-летний украинец, который ехал в качестве пассажира. По решению суда обоих подозреваемых заключили под стражу на два месяца на период расследования.
Прокурор Лаура Лаял рассказала, что водитель нашел объявление о работе по перевозке людей в социальных сетях. По ее словам, подобная схема напоминает вербовку курьеров для наркоторговли: соискателям обещают легкий заработок, однако на деле они могут оказаться вовлеченными в международную преступную деятельность. При этом, отметила прокурор, водитель автомобиля зачастую несет наибольшие риски.
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