Украинцы пытались вывезти мигрантов в Швецию из одной прибалтийской страны

07 октября 2026, 17:45

В Эстонии украинцев задержали при попытке вывезти мигрантов в Швецию

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

В Эстонии задержали двух граждан Украины, которых подозревают в попытке вывезти в Швецию троих нелегальных мигрантов из Африки. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на прокуратуру.