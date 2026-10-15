Поляки избили украинца молотком и облили его кипятком
Прокуратура Польши направила в суд обвинительное заключение по делу о насильственном похищении и пытках гражданина Украины в Ченстохове. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
По данным следствия, фигурантами дела являются шестеро мужчин в возрасте от 26 до 63 лет. Согласно материалам, на одной из улиц Ченстоховы потерпевшего затащили в машину, надели ему на голову мешок и отвезли в гараж. Там, как установило следствие, похитители избивали мужчину молотком и поливали его кипятком.
После этого жертву сковали пластиковыми стяжками и заперли в контейнере. Пострадавший получил серьезные травмы, в том числе перелом большеберцовой кости и ожоги.
Мужчине удалось освободиться, когда посетители отвлеклись, и самостоятельно добраться до больницы. По версии следствия, мотивом преступления было желание вернуть украденные наркотики.
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