Достижения.рф

Поляки избили украинца молотком и облили его кипятком

RMF FM: шестеро поляков избили украинца и облили его кипятком
Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Прокуратура Польши направила в суд обвинительное заключение по делу о насильственном похищении и пытках гражданина Украины в Ченстохове. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.



По данным следствия, фигурантами дела являются шестеро мужчин в возрасте от 26 до 63 лет. Согласно материалам, на одной из улиц Ченстоховы потерпевшего затащили в машину, надели ему на голову мешок и отвезли в гараж. Там, как установило следствие, похитители избивали мужчину молотком и поливали его кипятком.

После этого жертву сковали пластиковыми стяжками и заперли в контейнере. Пострадавший получил серьезные травмы, в том числе перелом большеберцовой кости и ожоги.

Мужчине удалось освободиться, когда посетители отвлеклись, и самостоятельно добраться до больницы. По версии следствия, мотивом преступления было желание вернуть украденные наркотики.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0