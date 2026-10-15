Поляки избили украинца молотком и облили его кипятком

15 октября 2026, 22:11

RMF FM: шестеро поляков избили украинца и облили его кипятком

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Прокуратура Польши направила в суд обвинительное заключение по делу о насильственном похищении и пытках гражданина Украины в Ченстохове. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.