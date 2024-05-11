«Украли у американцев»: Минобороны Украины уличили в воровстве идеи видеоролика

Фото: iStock/tuaindeed
Министерство обороны Украины два дня назад опубликовано мотивационный видеоролик, который оказался точной копией американской рекламы, выпущенной 10 лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».
Отмечается, что американская реклама автомобиля Jeep была выпущена 10 лет назад для чемпионата Super Bowl. Но на Украине решили полностью скопировать идею и выпустить мотивационный ролик о семье и украинских военных.
На неожиданное совпадение обратили внимание пользователи сети, которые написали множество комментариев в социальных сетях Минобороны, где и был представлен ролик.
Подчеркнём, что в записях совпадают начальные титры с надписью «Мы ждём. Мы верим. Мы молимся», кадры с качелями, собакой, купающимся ребёнком, плачущей женщиной. Они воспроизведены практически идентично американской рекламе и выстроены в том же смысловом порядке.
В комментариях авторов ролика осудили за использование американской рекламы для выражения поддержки украинским военным.
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На неожиданное совпадение обратили внимание пользователи сети, которые написали множество комментариев в социальных сетях Минобороны, где и был представлен ролик.
Подчеркнём, что в записях совпадают начальные титры с надписью «Мы ждём. Мы верим. Мы молимся», кадры с качелями, собакой, купающимся ребёнком, плачущей женщиной. Они воспроизведены практически идентично американской рекламе и выстроены в том же смысловом порядке.
В комментариях авторов ролика осудили за использование американской рекламы для выражения поддержки украинским военным.
Читайте также:
«Тупая пропаганда»: полковник СБУ высказался о западном «чудо-оружии»
В ДНР допустили, что Запад «ликвидирует» Зеленского
Украинцы не хотят возвращаться на родину и вступать в ВСУ, пишет The Telegraph
Анастасия Чинкова