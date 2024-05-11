Запад может «ликвидировать» президента Украины Владимира Зеленского, который после 20 мая потеряет легитимность. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, западные власти держат Зеленского до тех пор, пока это выгодно и эффективно. Однако затем возможны два пути: либо в стране произойдёт военный переворот и Зеленского отстранят, либо его ликвидируют, обвинив при этом Россию.
Если рассматривать первый путь, то здесь, по словам Пушилина, нужно действовать «ярко, красиво и духоподъёмно» для тех граждан страны, которые до сих пор введены в заблуждение и действительно надеяться на помощь со стороны Запада.
Согласно второму прогнозу, Запад предпочтёт ликвидировать Зеленского. При этом вину за это переложат на Россию.
Пушилин подытожил, что в любом случае будет незавидной.
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Если рассматривать первый путь, то здесь, по словам Пушилина, нужно действовать «ярко, красиво и духоподъёмно» для тех граждан страны, которые до сих пор введены в заблуждение и действительно надеяться на помощь со стороны Запада.
Согласно второму прогнозу, Запад предпочтёт ликвидировать Зеленского. При этом вину за это переложат на Россию.
Пушилин подытожил, что в любом случае будет незавидной.
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Анастасия Чинкова