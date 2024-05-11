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Заявления о том, что существует западное «чудо-оружие», которым якобы можно победить Россию, – это лживая пропаганда. Об этом отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил в интервью Politeka.
Он отметил, что уже неоднократно делались громкие заявления о невероятной мощности западной техники, которая позволит остановить российских военных. Таковыми сначала представлялись беспилотники Байрактары, противотанковые ракетные комплексы «святая» Джавелина, затем ATACMS, Leopard, Abrams.
Однако это вооружение в итоге не приводило к ожидаемым результатам, а российская техника всё равно превосходила западную.
По словам Старикова, эта «тупая» пропаганда приводит к когнитивному диссонансу у украинцев.
Также полковник добавил, что операция российских войск в Харьковской области приведёт к созданию буферной зоны в этом регионе.
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Однако это вооружение в итоге не приводило к ожидаемым результатам, а российская техника всё равно превосходила западную.
По словам Старикова, эта «тупая» пропаганда приводит к когнитивному диссонансу у украинцев.
Также полковник добавил, что операция российских войск в Харьковской области приведёт к созданию буферной зоны в этом регионе.
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Анастасия Чинкова