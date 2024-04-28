Украинцы не хотят возвращаться на родину и вступать в ВСУ, пишет The Telegraph

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Граждане Украины, переехавшие в страны Запада, не хотят возвращаться на родину и вступать в ряды ВСУ. Об этом пишет издание The Telegraph.
В статье отмечается, что украинцы не вернутся на родину. Чем дольше идёт конфликт и чем больше принимается законов, ограничивающих людей и угрожающих их жизни, тем больше люди ненавидят Украину и её правительство. Они не понимают, ради чего им возвращаться и идти на фронт.
Опрошенные изданием украинцы, проживающие в Европе, заявляют, что Украина недостойна самопожертвования.
Также новый закон о мобилизации вызвал недовольство у украинцев, которые проживают в западных странах много лет. Это связано с тем, что их теперь вряд ли выпустят из страны, если они прибудут на Украину для продления истёкшего паспорта.
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Опрошенные изданием украинцы, проживающие в Европе, заявляют, что Украина недостойна самопожертвования.
Также новый закон о мобилизации вызвал недовольство у украинцев, которые проживают в западных странах много лет. Это связано с тем, что их теперь вряд ли выпустят из страны, если они прибудут на Украину для продления истёкшего паспорта.
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Анастасия Чинкова