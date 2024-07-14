«Укрэнерго» закупит энергию у ещё не построенных электростанций

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Компания «Укрэнерго» собирается закупать электроэнергию у ещё не построенных электростанций для сбалансирования системы. Об этом председатель правления компании Владимир Кудрицкий сообщил в интервью телеканалу «Общественный».
Отмечается, что организация будет на пять лет вперёд заключать контракты с пока не построенными электростанциями. Такой контракт можно будет предъявлять в банки для получения кредитования.
Таким образом, по словам Кудрицкого, частный бизнес сможет на пять лет вперёд просчитать финансовые инвестиционные модели.
Ближайший аукцион для инвесторов будет проведён через несколько недель.
По данным украинских властей, за последнее время страна лишилась половины (ровно 50%) своих мощностей генерации. Больше месяца в стране действуют графики отключения электроэнергии. В июне этого года Украина импортировала больше электроэнергии, чем за весь 2023 год.
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Таким образом, по словам Кудрицкого, частный бизнес сможет на пять лет вперёд просчитать финансовые инвестиционные модели.
Ближайший аукцион для инвесторов будет проведён через несколько недель.
По данным украинских властей, за последнее время страна лишилась половины (ровно 50%) своих мощностей генерации. Больше месяца в стране действуют графики отключения электроэнергии. В июне этого года Украина импортировала больше электроэнергии, чем за весь 2023 год.
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Анастасия Чинкова