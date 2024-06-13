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«Никогда не было таким»: дана оценка состоянию украинской энергосистемы

Zeit: энергетика Украины находится в самом критическом состоянии за все время
13 июня 2024, 12:18
Фото:istockphoto/TebNad

Фото:istockphoto/TebNad

В катастрофическом состоянии с начала спецоперации находится электроэнергетика Украины. Об этом пишет немецкое издание Zeit.
«Энергоснабжение Украины никогда не было таким плохим, как сейчас. Люди по всей стране сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии», – говорится в материале.

Также в публикации отмечено сильное повышение ценника на электричество, а чтобы отремонтировать разрушенные или поврежденные станции, понадобятся долгое время и крупные затраты, тем более что восстановление не всегда реально.



Кроме того, в статье говорится о нанесении российской стороной колоссального ущерба украинской энергетической инфраструктуре.

«Пока Украине нужно готовиться к зиме, которая будет еще темнее и холоднее, чем предыдущие», – заключили авторы.

ВС РФ бьет по украинским энергетическим объектам и объектам оборонной промышленности. В Кремле отмечали, что российские военные в боях с боевиками ВСУ не трогают жилые дома и социальную инфраструктуру.

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#новости
«Воняет перегаром»: опубликованы кадры конфликта женщин с ТЦК Одесской области
Опубликованы кадры конфликта женщин с сотрудниками ТЦК на юге Одесской области
13 июня 2024, 13:24

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Опубликованы кадры конфликта женщин с сотрудниками Территориального центра комплектования (ТЦК) на юге Одесской области Украины. Судя по записи, люди не пускали сотрудников ТЦК и полицейских в село для проведения мобилизации. Видео опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».
Жители обвинили ТЦК в избиении мужчин, а также говорили, что от работников «воняет перегаром». Глава киевского режима Владимир Зеленский ужесточил мобилизацию на Украине. Мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет пытаются покинуть страну нелегально. В частности, они переодеваются в женщин, покупают специальные маски, которые делают их владельцев старше своих лет.

Кроме того, уклонисты используют специальное приложение, которое помогает им отслеживать под видом прогноза погоды, в каком районе города активно вручаются повестки.

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Раненый боец СВО 45 дней пил воду из лужи в ожидании эвакуации
Участник спецоперации прожил полтора месяца в блиндаже ВСУ в ожидании эвакуации
13 июня 2024, 12:19

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Участник боевых действий полтора месяца жил в оставленной ВСУ позиции. Об этом сообщила изданию Tverigrad основатель тверского штаба «Помощь Донбассу» Ольга Левитина.
По информации источника, группа российских солдат попала под обстрел со стороны украинских боевиков. Выжить удалось лишь одному военному, который получил ранение ног.

Боец смог доползти до оставленного противником блиндажа и ждал там до тех пор, пока этот участок не перейдет под контроль ВС РФ. Левитина рассказала, что 45 суток российский солдат выживал самостоятельно.

Он питался сухой лапшой из своих запасов и пил воду из лужи. К моменту эвакуации военнослужащий был сильно истощен.

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Шокирующие предсказания астрологов об СВО: когда завершится конфликт и что будет с Украиной
13 июня 2024, 11:39

Фото: iStock/ifc2

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО) на Украине. К событиям в зоне проведения СВО приковано внимания экспертов, политиков, государственных деятелей и мировых сообществ. Не остались в стороне астрологи, которые дали ответ на самый животрепещущий вопрос: когда закончится спецоперация на Украине.
О том, чем и когда завершится конфликт, расскажет редакция «Радио 1».

Начало спецоперации на Украине

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала спецоперацию на Украине. Он озвучил главную цель СВО. Глава государства заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Когда закончится спецоперация на Украине

Немецкий астролог Кристоф Нидервизер утверждает, что все может закончиться в 2025 году.

По прогнозам астролога Тамары Глобы, юридически специальная военная операция закончится в 2024 году. По ее словам, високосный год, вопреки негативным ожиданиям, может стать началом для установления мира между государствами. Однако окончательное перемирие настанет лишь в 2032 году.

Константин Дараган считает, что в течение лета 2024 года произойдут первые реальные переговоры относительно дальнейшей судьбы Украины. На спад конфликт пойдет к 2028 году.

Мобилизация или богатство: что ждет россиян в год Дракона, астрологический прогноз
Мобилизация или богатство: что ждет россиян в год Дракона, астрологический прогноз

Российский астролог Светлана Драган в начале года рассказала о том, что СВО начнет угасать с марта 2024 и ближе к январю 2025 будет ощущаться значительное снижение градуса конфликта.

Индийский астролог Абигья Ананд предсказал, что в 2024 году острая фаза военного конфликта начнет спадать, но он войдет в историю как самое значимое событие последнего десятилетия.

Чем закончится СВО на Украине

Астрологи выдвигают разнообразные предсказания касательно завершения противостояния между Россией и Украиной. Константин Дараган рассказал, что украинские территории будут разорваны на три части. Одна из которых перейдет во владение РФ, вторая достанется западу и будет контролироваться США, а третья переформируется в суверенное государство.

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#рф
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На ингушского боевика завели новое дело из-за батальона на Украине
«Ъ»: против воюющего за Украину ингушского боевика Белхароева* завели новое дело
13 июня 2024, 11:27

Фото: iStock/Akintevs

В отношении ингушского боевика Ильяса Белхароева* возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Уточняется, что Белхароеву* вменяется статья за участие в незаконном вооруженном формировании, которое действует против РФ на Украине. Примечательно, что это второе дело против обвиняемое, первое заведено было заведено по статье теракт и контрабанда оружия.

В настоящее время Белхароеву* может грозить до 15 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 205.4 и аналогичный срок по ч. 2 ст. 208. Подозреваемый является участником боевого крыла группы последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева**.

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*внесен в список террористов и экстремистов

**признано в России террористической организацией и запрещено
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#рф
#уголовное дело
#террористы
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ВС РФ продвинулись в Волчанске, сын Сырского готов воевать за Россию: Последние новости СВО
Сын Сырского готов в рядах ВС РФ освобождать от ВСУ родную деревню под Харьковом
13 июня 2024, 11:01

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Армия России возобновила активное наступление в Харьковской области и продолжает штурмовать Часов Яр. ВСУ активно противостоят, однако уже были вынуждены оставить Невельское в ДНР, сейчас там идёт зачистка от оставшихся украинских боевиков.
Последние новости с полей спецоперации на 13.06.2024 приводит редакция «Радио 1».

Харьковское направление


В Волчанске продолжаются ожесточенные бои. На востоке города ВСУ группами до 100 человек с утра 12 июня пытаются атаковать позиции ВС РФ, однако по атакующему противнику отработали ТОС, пишет Telegram-канал «Два майора». В районе Агрегатного завода ВС РФ заняли несколько зданий, продвинувшись вглубь города на 200 метров.

Украинские подразделения начали контратаку на востоке Волчанска со стороны села Тихое и пытаются выбить российских бойцов с господствующих высот, чтобы освободить путь к району многоэтажек в центре города.

Тем временем командир батальона ВСУ «Ахиллес» Юрий Федоренко сообщил о продвижении ВС РФ у Волчанска и в самом городе. Также, по его словам, армия России подтянула резервы в районе Липцев Харьковской области и снова атакует.

Донецкое направление


По состоянию на утро 13 июня ВСУ признают потерю большей части Невельского. Российским войскам удалось продвинуться вглубь города на 620 метров. Об этом пишет Telegram-канал «Фронтовая птичка», добавляя, что украинские боевики оставили посёлок. Сейчас ВС РФ защищают населённый пункт от остатков вражеских сил.

Также российские войска с боями продвигаются в сторону Константиновки, чтобы выйти на её окраины. Тем временем в Красногоровке не утихают активные боевые действия. Продолжаются ожесточённые бои на окраинах Карловки и Яснобродовки. В Соколе также зафиксированы тактические успехи ВС РФ.

Часовоярское направление


Армия России продолжает активно штурмовать восточный пригород Часов Яра, притесняя ВСУ к западным окраинам города. Однако украинские войска не намерены сдаваться и оказывают серьезное сопротивление. По вражеским подразделениям работает авиация и артиллерия ВС РФ, пишет Telegram-канал «WarGonzo».

Авдеевское направление


Западнее Авдеевки российские бойцы заняли большую часть Новопокровского и одновременно с юга наши войска закрывают выступ фронта со стороны Уманского. Также есть продвижение ВС России севернее Карловского водохранилища со стороны Нетайлово.

«Российские войска захватили большую часть Новопокровского. Бои продолжаются на линии Новоалександровка – Сокол», — пишет военный корреспондент Евгений Лисицын.

Сватово-Купянское направление


Здесь ВС РФ расширяют зону контроля к западу от Ивановки, а также продолжают атаковать ВСУ в Стельмаховке, которую ВСУ ещё пытаются удержать. В районе Артёмовки продолжаются бои с участием российских штурмовых групп. Напомним, 11 июня Минобороны РФ сообщило о том, что село Артёмовка перешло под контроль российских сил.

Сын Сырского поддерживает наступление ВС РФ в Харьковской области


Приёмный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван выступил с заявлением, что мог бы вступить в ВС РФ, чтобы освободить город Башкировка в Харьковской области от ВСУ. Видеообращение опубликовал Telegram-канал «Два майора».

«Было бы интересно посмотреть, как российская армия освобождает мой родной городок от фашисткой чумы. Если бы была возможность, я в этом с удовольствием поучаствовал. У меня есть огромное желание, чтобы армия России победила», — заявил Иван Сырский, который сейчас проживает в Австралии.

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Стало известно, что за объект горит под Киевом уже больше суток
«РВ»: под Киевом почти 30 часов горят склады с топливом аэропорта Борисполь
13 июня 2024, 10:53

Фото: iStock/Distortion Media

Объект в Киевской области, который горит уже более суток, — топливная инфраструктура аэропорта Борисполь. Об этом говорится в Telegram-канале «Военкоры русской весны».
Согласно информации источника, ракеты попали в топливную инфраструктуру аэропорта Борисполь Киевской области, где хранились большие запасы топлива. Уточняется, что украинские специалисты не могут потушить возгорание практически 30 часов.

Украинское правительство попыталось скрыть последствия ракетной атаки со стороны ВС России, однако информация все равно стала известна СМИ.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 12 июня, в Киеве прогремела серия взрывов. По данным начальника столичной городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко, по Киеву был нанесён комбинированный удар с применением разного типа вооружения.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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В ДНР сообщили, что ВСУ покинули позиции на юго-западе Красногоровки
13 июня 2024, 10:20

Фото: iStock/Anna_Anikina

Советник главы региона Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ покинули позиции в юго-западной части Красногоровки ДНР. Об этом информирует ТАСС.
По словам Кимаковского, на юго-западе российская артиллерия и ВКС не дали украинской армии шанс. Он отметил, что противник покидал позиции под натиском ВС РФ.

Кимаковский заключил, что на данном участке линии боевого соприкосновения украинские боевики несут значительные потери.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#днр
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Обломки ранее сбитого БПЛА нашли в лесу под Калугой
Шапша: Обломки ранее сбитого БПЛА нашли в лесу Калужской области
13 июня 2024, 10:11

Фото: istockphoto/Oselote

Обломки сбитого беспилотника Украины нашли в лесу под Калугой, на месте работают оперативники. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владислав Шапша.
«Сегодня в лесном массиве в Кировском районе найдены обломки ранее сбитого вражеского БПЛА. Для проведения оперативных действий на месте работает опергруппа», – говорится в сообщении.

Чиновник призвал местных жителей при обнаружении обломков техники не прикасаться и не приближаться к ним. Украинские боевики регулярно обстреливают российские территории. Кроме того, в воздушном пространстве РФ периодически наблюдают иностранных дронов-разведчиков. Подобную технику видели в районе Черноморского побережья.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация Украины.

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#украина
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Под Киевом больше суток пытаются потушить пожар на промышленном предприятии
13 июня 2024, 10:08

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Сотрудники экстренных служб более суток тушат пожар на промышленном предприятии в Киевской области. Об этом говорится в официальном Telegram-канале украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации источника, в среду, 12 июня, объект попал под обстрел со стороны ВС РФ. После чего произошло возгорание, к ликвидации которого были привлечены 249 специалистов и 98 единиц техники.

Отмечается, что на место пожара также было направлено 4 пожарных поезда. Другие подробности не уточняются.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 12 июня, в Киеве прогремела серия взрывов. По данным начальника столичной городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко, по Киеву был нанесён комбинированный удар с применением разного типа вооружения.

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