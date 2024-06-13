«Никогда не было таким»: дана оценка состоянию украинской энергосистемы

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В катастрофическом состоянии с начала спецоперации находится электроэнергетика Украины. Об этом пишет немецкое издание Zeit.
«Энергоснабжение Украины никогда не было таким плохим, как сейчас. Люди по всей стране сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии», – говорится в материале.
Также в публикации отмечено сильное повышение ценника на электричество, а чтобы отремонтировать разрушенные или поврежденные станции, понадобятся долгое время и крупные затраты, тем более что восстановление не всегда реально.
Кроме того, в статье говорится о нанесении российской стороной колоссального ущерба украинской энергетической инфраструктуре.
«Пока Украине нужно готовиться к зиме, которая будет еще темнее и холоднее, чем предыдущие», – заключили авторы.
ВС РФ бьет по украинским энергетическим объектам и объектам оборонной промышленности. В Кремле отмечали, что российские военные в боях с боевиками ВСУ не трогают жилые дома и социальную инфраструктуру.
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Никита Кротов