Украина попросила помощи у Венгрии, Польши и Словакии в связи с энергокризисом

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Украина попросила помощи из энергетических систем Словакии, Польши и Венгрии в вечернее время, когда нагрузка достигает пика. Об этом сообщили в «Укрэнерго».
«Украина привлекала аварийные поставки электроэнергии из Венгрии, Польши, Словакии», — говорится в публикации Telegram-канала организации.
Председатель правления Владимир Кудрицкий до этого говорил, что республика получает меньше энергии из европейских стран, поскольку на фоне жары в странах Евросоюза потребление возросло.
В «Укрэнерго» также уточнили, что планируется энергетический импорт из Молдавии, Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Общий объем поставок составит 30,7 тысячи мегаватт-часов.
О периодическом дефиците в энергетической системе Украины предупреждали еще в апреле. В республиканском Минэнерго жителям рекомендовали приобрести генераторы.
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Никита Кротов