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В «Укрэнерго» заявили о невозможности восстановления всех энергоблоков до зимы

15 июня 2024, 09:02
Фото: istockphoto/vladj55

Фото: istockphoto/vladj55

Успеть восстановить все разрушенные и повреждённые энергетические блоки до наступления зимы невозможно. Об этом заявил председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.


В беседе с корреспондентом издания «Украинская правда» он сообщил, что до наступления холодов сотрудники его ведомства могут успеть восстановить какое-то количество повреждённых энергоблоков, но далеко не все. Ранее Кудрицкий предупреждал, что ситуация в энергетической системе Украины на следующей неделе ощутимо усложнится. Он также назвал неизбежными отключения потребителей. По словам главы правления «Укрэнерго», это связано с ремонтно-профилактической кампанией.

Ранее глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что еще пять из имеющихся в стране девяти атомных энергоблоков будут выведены из эксплуатации для проведения ремонтных работ. Это ещё более ухудшит ситуацию с электроснабжением на Украине.

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#сотрудники
#украина
#электроэнергия
#ремонт
#энергетика
МО: Три БПЛА ВСУ уничтожили в небе над Ростовской областью
15 июня 2024, 07:49

Фото: iStock/e-crow

Российские силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ в небе над Ростовской область, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили три украинских беспилотника в небе над Ростовской областью.

Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщал, что 7 июня силы ПВО пресекли очередную атаку киевского режима на Ростовскую область.

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#беспилотник
#ростовская область
#пво
#всу
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В зоне СВО обнаружили магнитные шведские мины
Поражающие саперов магнитные шведские мины обнаружили в зоне СВО
15 июня 2024, 06:47

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на донецком направлении обнаружена магнитная противотанковая мина шведского производства, сообщает РИА Новости.
По словам саперов, по конструкции она похожа на российскую противотанковую мину ТМ-62, но в отличие от нее может быть настроена на самоуничтожение. Магнитные датчики могут реагировать на саперное оборудование бойца.

«Ранее на СВО они не применялись, насколько я знаю, соответственно это какая-то, видимо, новая поставка от иностранных государств», – подчеркнул российский военный.

Он добавил, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России уже научились обезвреживать такие мины.

В феврале стало известно, что шведская боеприпасная промышленность получила большое количество заказов на оружие и боеприпасы для Украины.

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#мина
#сво
#россия
#вс рф
#швеция
#украина
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В Госдуме рассказали о будущем ВСУ в Волчанске
Депутат Водолацкий: группировка ВСУ в Волчанке окажется в котле
15 июня 2024, 05:47

Фоо: iStock/Irina Piskova

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал ситуацию в Волчанске Харьковской области, сообщает информационное агентство ТАСС.
Водолацкий раскрыл будущее Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске, подчеркнув, что группировка останется в котле. Он отметил, что российские войска ведут бои и освобождают территорию города метр за метром.

«Я всегда говорю и продолжаю говорить, что задача наших военных командиров максимально снизить потери наших военнослужащих. Сегодня войска Южного военного округа Волчанск обходят, и в ближайшее время там будет такой небольшой котел», — уточнил депутат.

Парламентарий отметил, что Волчанск сильно укреплен и «идти в лоб, посылать наших бойцов на штурмы», бессмысленно.

Ранее депутат Водолацкий перечислил сроки освобождения Кременской области от контроля ВСУ. По его словам, это может произойти в течение полутора месяцев.

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В Кремле высказались о целях спецоперации

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#всу
#сво
#украина
#вс рф
#госдума
#депутат
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В Госдуме раскрыли сроки освобождения Кременского района от ВСУ
Водолацкий: Кременской район ЛНР освободят от ВСУ в течение месяца-полутора
15 июня 2024, 04:50

Фото: iStock/Evgeny555

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал ситуацию в Кременском районе Луганской Народной Республики (ЛНР), передает информационное агентство ТАСС.
Водолацкий назвал сроки освобождения Кременского района от контроля ВСУ, предположив, что это произойдет в течение ближайших полутора месяцев. Он подчеркнул, что на этом участке линии фронта есть несколько населенных пунктов, находящихся в серой зоне.

«Я думаю, что в течение месяца-полутора полностью весь Кременской район будет освобожден и начнется восстанавливаться там мирная жизнь. Это последние населенные пункты в ЛНР, они небольшие, но это все равно наша территория», — сообщил депутат.

Ранее в ЛНР рассказали о продвижении российских войск в направлении Купянска.

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#лнр
#депутат
#вс рф
#госдума
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При обстреле ВСУ Алешек в Херсонской области женщина получила ранения
Женщина получила ранения после обстрела ВСУ в Херсонской области
14 июня 2024, 22:48

Фото: iStock/Standart

Женщина получила множественные ранения из-за обстрела населенного пункта Алешки в Херсонской области со стороны ВСУ.
Об этом губернатор региона Владимир Сальдо написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, женщина 1970 года рождения. Она доставлена в больницу, ее жизни ничего не угрожает. Пострадавшая находится под постоянным присмотром медицинского персонала.

Украинские боевики неоднократно Алешки обстреливали за время проведения специальной военной операции на Украине. Один из последних ударов по городу нанесли 13 апреля. Сальдо заявлял, что при обстреле погиб один человек, еще трое пострадали.

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#россия
#украина
#спецоперация
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Путин: в зоне СВО находится около 700 тысяч российских военных
14 июня 2024, 20:56

Фото: сайт Кремля

Семьсот тысяч российских военных находится в зоне спецоперации на Украине. Об этом на встрече с участниками кадровой программы «Время героев» заявил президент Владимир Путин.
«У нас в зоне специальной военной операции почти 700 тысяч человек [находятся]», – сказал российский лидер.

Ранее Путин объяснил, что Россия отодвигает фронт в Харьковской области для снижения атак со стороны украинских неонацистов по Белгороду. Глава государства отметил успехи ВС РФ под Харьковом.

Спецоперация в Донбассе проводится с конца февраля 2022 года. Главы Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии со стороны украинских военных по отношению к гражданскому населению.

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#россия
#украина
#спецоперация
#владимир путин
#война
#новости
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Путин объяснил, зачем Россия отодвигает линию фронта на харьковском направлении
Путин: РФ отодвигает линию фронта под Харьковом для снижения атак по Белгороду
14 июня 2024, 20:30

Фото: сайт Кремля

Россия отодвигает фронтовую линию на харьковском направлении для снижения террористических ударов по Белгороду, объяснил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с участниками программы «Время героев».
Сейчас российские военнослужащие, по словам российского лидера, достойно справляются с задачами под Харьковом. Однако, если боевики ВСУ продолжат обстрелы российских населенных пунктов, то Москва подумает про необходимые действия для их безопасности.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, чтобы защитить мирных граждан от геноцида со стороны киевской власти. Глава киевского режима Владимир Зеленский не соглашается на урегулирование конфликта дипломатическим путем. Вместо этого он гастролирует по недружественным к РФ странам, выпрашивая все новые порции финансовой и военной помощи.

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#россия
#украина
#война
#спецоперация
#владимир путин
#всу
#белгородская область
#новости
#новости подмосковья
#харьков
#харьковская область
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Десять человек числятся в официальном списке пропавших без вести в Шебекино
14 июня 2024, 19:31

Фото: istockphoto/Detailfoto

В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ обрушился целый подъезд многоэтажного дома. Десять человек входят в официальных списках пропавших без вести.
В настоящее время известно о двух погибших, тела которых спасатели извлекли из-под обломков частично обрушившегося дома, сообщает телеграм-канал Mash. Прямо сейчас в разборе завалов задействованы 230 человек и 47 единиц специальной техники. Недавно ещё четверых жильцов спасли с пятого этажа повреждённого дома с помощью автолестницы. Известно как минимум о пяти пострадавших.

ПО предварительным данным, ВСУ нанесли удар по жилому дому ракетой «Точка У». Первые три этажа в подъезде рухнули, четвёртый и пятый повисли на железобетонной конструкции. Правоохранители оцепили территорию в радиусе километра. Жильцы соседних подъездов эвакуированы в соседнюю школу. Спасатели и волонтёры Народного фронта продолжают разбор завалов, время от времени устраивая «минуту тишины», чтобы услышать призывы о помощи людей, погребённых заживо под обломками.

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#белгородская область
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В Сумах на Украине произошла диверсия на железной дороге
«СТРАНА.ua»: диверсия на железной дороге произошла в Сумах на Украине
14 июня 2024, 19:29

Фото: iStock/Kyryl Gorlov

Диверсия на железной дороге произошла в Сумах на Украине.
Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники.

По данным Telegram-канала, очередной поджог релейного шкафа на железной дороге произошёл в городе Сумы.

Все случилось между станциями Сумы — Торопиловка обнаружили сгоревший релейный шкаф.

Незадолго до этого директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что противник наращивает усилия по совершению терактов и диверсий в РФ при поддержке НАТО.

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#россия
#украина
#спецоперация
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