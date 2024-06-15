В «Укрэнерго» заявили о невозможности восстановления всех энергоблоков до зимы

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Успеть восстановить все разрушенные и повреждённые энергетические блоки до наступления зимы невозможно. Об этом заявил председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
В беседе с корреспондентом издания «Украинская правда» он сообщил, что до наступления холодов сотрудники его ведомства могут успеть восстановить какое-то количество повреждённых энергоблоков, но далеко не все. Ранее Кудрицкий предупреждал, что ситуация в энергетической системе Украины на следующей неделе ощутимо усложнится. Он также назвал неизбежными отключения потребителей. По словам главы правления «Укрэнерго», это связано с ремонтно-профилактической кампанией.
Ранее глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что еще пять из имеющихся в стране девяти атомных энергоблоков будут выведены из эксплуатации для проведения ремонтных работ. Это ещё более ухудшит ситуацию с электроснабжением на Украине.
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Александр Бойцов