В Госдуме рассмотрят законопроект о введении дополнительных пошлин для мигрантов

14 июля 2025, 09:38

Госдума предлагает ввести пошлины для мигрантов, чтобы усилить над ними контроль

Фото: iStock/RadekProcyk

На этой неделе депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, согласно которому будут установлены дополнительные пошлины для мигрантов. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, нововведения позволят не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль над мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания, что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции.