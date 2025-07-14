В Госдуме рассмотрят законопроект о введении дополнительных пошлин для мигрантов

Госдума предлагает ввести пошлины для мигрантов, чтобы усилить над ними контроль
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На этой неделе депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, согласно которому будут установлены дополнительные пошлины для мигрантов. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, нововведения позволят не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль над мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания, что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции.



Так, за выдачу либо переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства, согласно новому закону, нужно будет заплатить 4200 рублей; за продление срока действия разрешения на работу — 4200 рублей; за выдачу дубликата патента или разрешения на работу, внесение в них изменений — 2100 рублей.

Кроме того, предлагается установить или увеличить ряд других пошлин для мигрантов, например: за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учёт по месту пребывания; за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в России, за продление срока временного пребывания в РФ; за регистрацию автомобиля и иных транспортных средств.

Напомним, что сейчас приезжающие из безвизовых стран получают патент, его стоимость — от 8 до 10 тысяч рублей в месяц. Он может действовать максимум один год, затем нужно снова пройти процедуру получения патента. Мигранты из визовых стран оформляют разрешение на работу.

Анастасия Чубина

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