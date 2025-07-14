В Госдуме рассмотрят законопроект о введении дополнительных пошлин для мигрантов
На этой неделе депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, согласно которому будут установлены дополнительные пошлины для мигрантов. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, нововведения позволят не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль над мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания, что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции.
Так, за выдачу либо переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства, согласно новому закону, нужно будет заплатить 4200 рублей; за продление срока действия разрешения на работу — 4200 рублей; за выдачу дубликата патента или разрешения на работу, внесение в них изменений — 2100 рублей.
Кроме того, предлагается установить или увеличить ряд других пошлин для мигрантов, например: за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учёт по месту пребывания; за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в России, за продление срока временного пребывания в РФ; за регистрацию автомобиля и иных транспортных средств.
Напомним, что сейчас приезжающие из безвизовых стран получают патент, его стоимость — от 8 до 10 тысяч рублей в месяц. Он может действовать максимум один год, затем нужно снова пройти процедуру получения патента. Мигранты из визовых стран оформляют разрешение на работу.
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