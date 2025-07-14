У Крымского моста скопилась огромная очередь из машин
Количество транспортных средств в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани достигло 1250 автомобилей к пяти утра 14 июля (мск). Об этом свидетельствуют данные мониторингового Telegram-канала, отслеживающего ситуацию на подходах к переправе.
Согласно Telegram-каналу «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация», в настоящее время водителям в этой очереди приходится ожидать более трех часов. При этом со стороны Керчи перед пунктом досмотра скопления транспорта не наблюдается.
Ранее, по состоянию на 4:00 по московскому времени, сообщалось о более чем 900 автомобилях в очереди. За прошедший период ситуация с затором со стороны Тамани лишь ухудшилась.
Ранее сообщалось, что два теплохода столкнулись на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге, в результате чего пострадал ребенок. Прибывшая бригада скорой помощи оказала медицинскую помощь на месте без госпитализации.
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