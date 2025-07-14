У Крымского моста скопилась огромная очередь из машин

14 июля 2025, 05:42

У Крымского моста скопилась очередь из 1,2 тысяч машин

Фото: iStock/chris-mueller

Количество транспортных средств в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани достигло 1250 автомобилей к пяти утра 14 июля (мск). Об этом свидетельствуют данные мониторингового Telegram-канала, отслеживающего ситуацию на подходах к переправе.