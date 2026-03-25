Улыбчивый блогер прокатился на красном Ferrari по тротуару и привлек внимание полиции

25 марта 2026, 19:03

Ростовского блогера Василенко оштрафовали за поездку на Ferrari по набережной

Николай Василенко (Фото: Инстаграм*/nikolay_anatolievich_vasilenko)

Блогера и ресторатора Николая Василенко оштрафовали за нарушение ПДД в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.





Василенко привлек внимание полиции после публикации видео, на котором он проезжает на красном Ferrari по набережной. На кадрах, выложенных самим блогером в соцсетях, видно, как он движется по пешеходной зоне. Волк отметила, что такое поведение угрожало жизни и здоровью людей.

«Движение на автомобиле по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам — это не только неуважение к окружающим, но и нарушение закона», — написала она.