Улыбчивый блогер прокатился на красном Ferrari по тротуару и привлек внимание полиции

Ростовского блогера Василенко оштрафовали за поездку на Ferrari по набережной
Блогера и ресторатора Николая Василенко оштрафовали за нарушение ПДД в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Василенко привлек внимание полиции после публикации видео, на котором он проезжает на красном Ferrari по набережной. На кадрах, выложенных самим блогером в соцсетях, видно, как он движется по пешеходной зоне. Волк отметила, что такое поведение угрожало жизни и здоровью людей.
«Движение на автомобиле по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам — это не только неуважение к окружающим, но и нарушение закона», — написала она.Автоинспекторы привлекли водителя к ответственности по части 2 статьи 12.15 КоАП: «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части». Штраф по ней составляет две тысячи рублей.