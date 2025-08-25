На Украине просят заблокировать российскую музыку на популярных платформах

25 августа 2025, 18:31

Фото: iStock/Viktoriia Hnatiuk

Украинский депутат Елена Ивановская призвала заблокировать российскую музыку на популярных стриминговых платформах. Об этом сообщают СМИ страны.





По мнению депутата, блокировка российской музыки является шагом к защите культурного пространства Украины. При этом распространение треков из РФ она посчитала вызовом национальной безопасности и культурной идентичности.





«Я считаю, что блокировка российской музыки на популярных платформах — это необходимый шаг для защиты культурного пространства Украины», — цитирует Ивановскую украинские издания.