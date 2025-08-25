На Украине просят заблокировать российскую музыку на популярных платформах
Украинский депутат Елена Ивановская призвала заблокировать российскую музыку на популярных стриминговых платформах. Об этом сообщают СМИ страны.
По мнению депутата, блокировка российской музыки является шагом к защите культурного пространства Украины. При этом распространение треков из РФ она посчитала вызовом национальной безопасности и культурной идентичности.
«Я считаю, что блокировка российской музыки на популярных платформах — это необходимый шаг для защиты культурного пространства Украины», — цитирует Ивановскую украинские издания.
Депутат предложила обратиться с данным требованием к распространяющим музыку платформам. Аргументировать запрет Ивановская предложила украинским законодательством, а именно запретом на исполнение культурного продукта гражданами России.