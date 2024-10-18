Певицу Монеточку* объявили в розыск

Фото: istockphoto/Vladimir Agapov
Певица Монеточка* (настоящее имя Елизавета Гырдымова) объявлена в розыск. Следует из базы Министерства внутренних дел (МВД).
Согласно карточке, ее разыскивают по одной из статей Уголовного кодекса (УК). Другие подробности не приводятся.
В сентябре в отношении Монеточки было возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах»). Дело находятся в юрисдикции прокуратуры Москвы, которая возбудила уголовное дело в отношении артистки.
Впоследствии она отменила выступления в Казахстане, объяснив это тем, что опасается депортации в Россию.
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* признана иностранным агентом
В сентябре в отношении Монеточки было возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах»). Дело находятся в юрисдикции прокуратуры Москвы, которая возбудила уголовное дело в отношении артистки.
Впоследствии она отменила выступления в Казахстане, объяснив это тем, что опасается депортации в Россию.
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Певица Монеточка* стала фигурантом уголовного дела
* признана иностранным агентом
Александр Климов