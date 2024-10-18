Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Певицу Монеточку* объявили в розыск

Певицу Монеточку* объявили в розыск

МВД объявило в розыск певицу Монеточку*
18 октября 2024, 23:44
Фото: istockphoto/Vladimir Agapov

Фото: istockphoto/Vladimir Agapov

Певица Монеточка* (настоящее имя Елизавета Гырдымова) объявлена в розыск. Следует из базы Министерства внутренних дел (МВД).
Согласно карточке, ее разыскивают по одной из статей Уголовного кодекса (УК). Другие подробности не приводятся.

В сентябре в отношении Монеточки было возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах»). Дело находятся в юрисдикции прокуратуры Москвы, которая возбудила уголовное дело в отношении артистки.



Впоследствии она отменила выступления в Казахстане, объяснив это тем, что опасается депортации в Россию.

Читайте также:

Против Моргенштерна* возбудили уголовное дело

Певица Монеточка* отказалась от выступления в Казахстане из-за уголовного дела

Певица Монеточка* стала фигурантом уголовного дела

* признана иностранным агентом
#иноагенты
#казахстан
#мвд
#прокуратура
#москва
#ук
#уголовное дело
#артист
Зеленский высказался о роли Украины в испытаниях западного оружия
Зеленский обрадовался роли Украины в качестве полигона для испытаний оружия
19 октября 2024, 00:13

Владимир Зеленский заявил, что Украина играет важную роль в качестве полигона для испытания западного оружия, сообщает РИА Новости.
Зеленский заявил, что доволен ролью Украины как полигона для испытания западного оружия, поскольку это дает «дополнительную ценность» Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его словам, западные партнеры довольны опытом, полученным на передовой. В частности, солдаты ВСУ знают, как использовать оружие НАТО.

«Литва, Латвия, Эстония очень позитивно к этому относятся. Они довольны, поскольку боятся Россию... Они бы хотели, чтобы наши военные защищали их территории... Никто не хочет воевать», – подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Запад еще не достиг консенсуса по поводу разрешения Украине использовать оружие дальнего радиуса действия против России. Идею предоставить Киеву такое оружие раскритиковал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Читайте также:

Зеленский признал бегство молодежи с Украины

Зеленский раскрыл план «Б» Украины

Зеленский допустил, что Киев не выйдет на границы 1991 года
#владимир зеленский
#джозеф байден
#украина
#всу
#нато
#оружие
#россия
#словакия
#роберт фицо
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москалькова поблагодарила спецслужбы за возвращение российских военных
18 октября 2024, 23:21

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова высказалась о возвращении 95 российских военных из плена в своем Telegram-канале.
«Радуемся вместе с родными и близкими за наших вернувшихся из плена военнослужащих. Вместе с вами переживали, ждали, работали в этом направлении. Благодарим Минобороны России, наши спецслужбы за большую работу, проделанную по обмену», – сообщается в публикации.

Ранее, 18 октября, Министерство обороны сообщило, что в результате обмена Россия освободила из плена 95 военнослужащих. Сейчас они находятся на территории Белоруссии, им оказана необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Затем все военнослужащие будут отправлены в Россию для лечения и реабилитации. В качестве гуманитарного посредника выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Читайте также:

Состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной

Россия и Украина обменялись телами погибших военных в формате 501 на 89

Порядка 300 боевиков ВСУ сбежали с позиций у Толстого Луга Курской области
#минобороны рф
#оаэ
#плен
#россия
#военные
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Франции заявили о попытках убедить партнеров уже сейчас пригласить Украину в НАТО
Parisien: Париж пытается убедить партнеров пригласить Украину в НАТО уже сейчас
18 октября 2024, 23:14

Фото: iStock/Michele Ursi

Министр-делегат по европейским делам Франции Бенжамен Хаддад заявил, что Париж в настоящее время пытается убедить партнеров в необходимости вступления Украины в НАТО уже сейчас, передает газета Parisien.
«Приглашение – это первый этап, политический сигнал, мы могли бы это сделать уже сейчас», – заявил он.

По словам Хаддада, Франция пытается убедить своих партнеров направить Киеву приглашения для вступления в альянс, признавая, что вступление Украины в НАТО займет очень много времени.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Блекельманс заявил, что страны НАТО не согласны с членством Украины в Североатлантическом альянсе.

Читайте также:

Союзники Киева обсудили возможность ускорить ему помощь

Зеленский допустил, что Киев не выйдет на границы 1991 года

Путин: альянс НАТО не жалеет украинцев, а РФ думает про своих бойцов
#нато
#франция
#нидерланды
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский признал бегство молодежи с Украины
18 октября 2024, 23:03

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире новостного телемарафона признал, что бегство молодежи из Украины продолжается, передает РИА Новости.
«Что касается оттока, в любом случае во время войны отток людей есть», — заявил он, назвав сложившуюся ситуацию серьезным вызовом.

Отвечая на вопрос о возможности снижения мобилизационного возраста в Украине, Зеленский подчеркнул, что ряд западных партнеров призывает Киев к подобным мерам, но власти пока не планируют реализовывать данную инициативу.

Ранее пленный боец 72-й отдельной механизированной бригады Алексей Стуков заявил, что пользы от мобилизованных бойцов в Вооруженных силах Украины (ВСУ) практически нет, поскольку неопытные бойцы массово погибают или сдаются в плен.

Читайте также:

Зеленский раскрыл план «Б» Украины

Зеленский допустил, что Киев не выйдет на границы 1991 года

Зеленский: Украина видит три сценария развития конфликта после выборов в США
#владимир зеленский
#всу
#украина
#мобилизация
#молодёжь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдеп США объявил награду до $10 млн за информацию о проекте «Рыбарь»
18 октября 2024, 22:20

Фото: istockphoto/Kiyoshi Tanno

Государственный департамент США в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие») объявил награду до $10 миллионов долларов за информацию о лицах, связанных с проектом «Рыбарь». Об этом со ссылкой на официальное сообщение программы сообщает РБК. Деньги готовы выплатить за данные, которые помогут идентифицировать или установить местонахождение участников проекта.
По информации департамента, ранее «Рыбарь» якобы финансировался Евгением Пригожиным, а сейчас вмешивается в выборы в США. Ведомство заявляет, что участники проекта через пропагандистские аккаунты в соцсетях под названием «HOLDTHELINE», «STANDWTHTEXAS» и «TEXASvsUSA» продвигаются российские интересы среди населения Соединенных Штатов.

Госдеп обещает заплатить за информацию об участниках проекта, включая основателя и гендиректора ООО «Рыбарь» Михаила Звинчука и креативного директора Валерию Звинчук.

Читайте также:

Госдеп США опасается, что Израиль растянет силы на два фронта

В Госдепе США захотели договориться по Украине

В Госдепе США отреагировали на решение Израиля по Гутерришу
#выборы
#сша
#израиль
#награда
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Рады Дмитрук: среди ВСУ назревает бунт из-за попытки захвата собора УПЦ
18 октября 2024, 21:45

Фото: iStock/Tomas Ragina

Среди ВСУ назревает бунт из-за попытки захвата собора УПЦ в Черкассах, целые подразделения готовы уйти с фронта на борьбу с «боевиками» Владимира Зеленского. Об этом заявил покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале. По его словам, после случившегося он начал получать сообщения от военных с линии боевого соприкосновения.
«После захвата собора в Черкассах я получил сообщения от военных с фронта, что они готовы сложить оружие. Ребята готовы вернуться в тыл, чтобы просто защитить свой народ от боевиков, которых нанимает Зеленский для расправы над несогласными. <…> И речь идет о целых подразделениях, готовых прямо сейчас пойти на такие риски ради спасения государства от внутреннего врага», — написал он.
Напомним, ранее Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что около сотни людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах во время литургии. По информации журналистов, из храма были похищены казна, документы, компьютеры и иконы. Первый штурм храма прихожанам удалось отбить. Среди них, как и среди священнослужителей, есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, после чего он попал в больницу. Полиция, в свою очередь, возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.

Читайте также:

В Черкассах люди в масках открыли стрельбу по прихожанам храма УПЦ

«Теракт»: РПЦ прокомментировала нападение людей в масках на главный собор в Черкассах

Прихожане отстояли собор УПЦ при попытке рейдерского захвата в Черкассах
#полиция
#нападение
#дело
#пострадавшие
#оружие
#уголовное дело
#теракт
#рпц
#документы
#ожоги
#люди
#зеленский
#упц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии заявили, что Байден «играет в прятки» с Зеленским
Berliner Zeitung: Байден избегает Зеленского во время визитов в Европу
18 октября 2024, 19:58

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Джо Байден пытается избегать украинского лидера Владимира Зеленского во время своих визитов в Европу и «играет с ним в прятки». Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.
Уточняется, что глава Соединенных Штатов пропустил визит на базу Рамштайн в Германии якобы из-за урагана «Милтон». Зеленский также должен был посетить американскую базу, но их встреча не состоялась.

Согласно информации издания, появились предположения о вероятном скрытом желании западных лидеров отказаться от сотрудничества «с киевским авантюристом и бросить его произвол судьбы», затем выдвинуть мирные предложения, которые будут приемлемыми для РФ.

Данной точки зрения придерживается и французская газета Le Figaro. По ее данным, официальная позиция иностранных союзников не изменилась, однако «за кулисами» «очень многие мечтают о мире».

Читайте также:

Собчак раскритиковала «план победы» Зеленского

Байден предупредил Украину о предстоящей тяжелой зиме

Медведев предположил, что под «победным планом» Зеленский подразумевал наркотик
#план
#встреча
#рф
#сша
#украина
#джозеф байден
#владимир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин раскрыл способ обхода решений МУС о его аресте
Путин: обойти ордер МУС можно при помощи межправсоглашения
18 октября 2024, 19:45

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин раскрыл способ, с помощью которого можно обойти решение Международного уголовного суда (МУС) о его аресте. По словам российского лидера, для этого странам достаточно подписать межправсоглашение, чтобы ограничить юрисдикцию МУС. Об этом он рассказал на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.
«Решения подобного рода очень легко обходятся, это просто совсем легко. Достаточно подписать межправсоглашение, и юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена. Если мы — а у нас с Бразилией очень добрые, хорошие отношения, надежные и стабильные на протяжении очень многих лет, десятилетий — поэтому, по большому счету, можно подписать межправсоглашение и никто не будет поставлен в сложное положение», — объяснил глава государства.
Ранее Путин сообщал, что не поедет на саммит G20 в Бразилию, чтобы не подставлять бразильского лидера Лула Да Сильву, однако Россия направит туда своих представителей высокого уровня. Он отметил, что у него дружеские отношения с президентом Бразилии, потому он не хочет нарушать нормальную работу форума своим участием. ​По его словам, даже если исключить ​ордер МУС, все равно все будут говорить только о нем, что ​фактически сорвет саммит G20.

Читайте также:

Путин не поедет на саммит G20 в Бразилии

Путин озвучил различия между ВС РФ и ВСУ

Путин назвал комфортное место для переговоров по Украине
#g20
#саммит
#отношения
#вс рф
#путин
#мус
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Залужный не смог выговорить слово «цивилизация» на английском и переврал сюжет Шекспира
Залужный переврал сюжет Шекспира во время публичного выступления в Лондоне
18 октября 2024, 19:09

Валерий Залужный

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время публичного выступления в Лондоне переврал сюжет трагедии Уильяма Шекспира «Отелло», не смог выговорить на английском слово «цивилизация» и вынужден был обратиться за помощью к переводчику. Видео его выступления выложил украинский телеграм-канал headlines. Дипломат с тяжелым акцентом пытался говорить на английском в течение двух минут.
В момент, когда Залужный решил сравнить происходящее на Украине с трагедией Шекспира, он сказал, что главный герой отравил себя, когда на самом деле тот себя заколол.
«Там идет война. Вот и все. И у войны есть несколько составляющих. Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу», — сказал Залужный.
Читайте также:

Дочь Залужного поставила Украине неутешительный диагноз

Залужный: У Киева практически нет шансов выйти из затяжного конфликта с Россией

Экс-главком ВСУ Залужный выступил против мобилизации 18-летних украинцев
#яд
#герой
#шоу
#всу
#дипломат
Следите за нашими новостями
в удобном формате