Улицы Новокузнецка уходят под воду из-за потепления
Улицы Новокузнецка затопило из-за потепления, которое привело к резкому таянию снега. В некоторых районах образовались лужи глубиной по щиколотку.
По словам главы Новокузнецка Дениса Ильина, дождеприемные колодцы пока не везде открыты, поэтому вода не уходит. Рабочие уже начали откачивать воду.
«Дорожники знают о проблемных местах и принимают оперативные меры для откачки и отвода воды с проезжей части и пешеходных зон», — приводит «Сiбдепо» слова Ильина.Тем временем в Москве идет мощный снегопад. По прогнозу руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, выпадет до 18 см снега.
«До обеда в Москве может выпасть до 10 см к снежному покрову. Затем снегопад пойдёт на убыль. После 15:00 он станет слабее. Температура днём составит -8...-6 °С. Но при таком ветре ощущаться это будет как -12...-10 °С», — рассказал синоптик в разговоре с RT.
Он уточнил, что закончится снегопад в Москве ранним утром в пятницу.