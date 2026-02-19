Улицы Новокузнецка уходят под воду из-за потепления

19 февраля 2026, 11:10

Фото: iStock/Oleh Strus

Улицы Новокузнецка затопило из-за потепления, которое привело к резкому таянию снега. В некоторых районах образовались лужи глубиной по щиколотку.





По словам главы Новокузнецка Дениса Ильина, дождеприемные колодцы пока не везде открыты, поэтому вода не уходит. Рабочие уже начали откачивать воду.





«Дорожники знают о проблемных местах и принимают оперативные меры для откачки и отвода воды с проезжей части и пешеходных зон», — приводит «Сiбдепо» слова Ильина.

«До обеда в Москве может выпасть до 10 см к снежному покрову. Затем снегопад пойдёт на убыль. После 15:00 он станет слабее. Температура днём составит -8...-6 °С. Но при таком ветре ощущаться это будет как -12...-10 °С», — рассказал синоптик в разговоре с RT.