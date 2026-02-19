В Истре рассказали о ходе уборки снега

19 февраля 2026, 11:04

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Андрей Алекин

Более шести сантиметров осадков выпало в городском округе Истра с начала снегопада, который принёс в столичный регион в ночь на 19 февраля циклон «Валли». О ходе расчистки улиц и дворов рассказал корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Андрей Алекин.





На уборку работники коммунальных служб вышли в шесть утра и за два часа успели расчистить улицу Героя Советского Союза Голованова и проспект Генерала Белобородова в микрорайоне Восточный, а также подъездные пути к школе №2.



