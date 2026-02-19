В Истре рассказали о ходе уборки снега
Более шести сантиметров осадков выпало в городском округе Истра с начала снегопада, который принёс в столичный регион в ночь на 19 февраля циклон «Валли». О ходе расчистки улиц и дворов рассказал корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Андрей Алекин.
На уборку работники коммунальных служб вышли в шесть утра и за два часа успели расчистить улицу Героя Советского Союза Голованова и проспект Генерала Белобородова в микрорайоне Восточный, а также подъездные пути к школе №2.
Работа в усиленном режиме будет продолжаться до окончания снегопада.«На центральных улицах спецтехника сначала окидывала снег отвалом, а после этого прометала дорогу щёткой. Во дворах работали трактора — они очищали как проезжую часть, так и тротуары. А там, где большая техника пройти не могла, уборкой снега занимались рабочие и мини-погрузчики», — говорится в сообщении.